Diretta/ Ascoli Cittadella (Serie B) streaming video DAZN: salvezza a un passo

DIRETTA ASCOLI CITTADELLA: SFIDA EQUILIBRATA!

Ascoli Cittadella, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Salvezza a un passo per i marchigiani che dopo l’ultimo pareggio di Reggio Calabria credono davvero nella permanenza in cadetteria senza passare dai play out. Che pure fino a non molte settimane fa per i bianconeri potevano essere considerati un traguardo da non disdegnare, ma la rimonta della squadra allenata da Sottil è stata lenta ma costante, con un’accelerazione importantissima in queste ultime settimane. Acuti che ora potrebbero portare l’Ascoli a mantenere una distanza dal Cosenza che impedirebbe ai silani, o a chi arrivasse quartultimo, di disputare almeno uno spareggio.

Sarà però necessario per questo battere anche un Cittadella che ha festeggiato, con gli ultimi risultati, la quinta qualificazione consecutiva ai play off per la Serie A: appuntamento al quale i veneti vogliono però partecipare dalla miglior posizione possibile, per toccare un sogno solo sfiorato due stagioni fa, con la rimonta subita in finale contro il Verona.

DIRETTA ASCOLI CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ascoli Cittadella, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Cittadella allo stadio Cino e Lillo Del Duca. I padroni di casa allenati da Andrea Sottil scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Leali; Pucino, Avlonitis, Quaranta, Kragl; Eramo, Caligara, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Rosafio, Beretta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Ascoli e Cittadella, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.75 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.05 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.70 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



