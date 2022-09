Diretta/ Ascoli Cittadella streaming video tv: ambizioni crescenti (Serie B)

DIRETTA ASCOLI CITTADELLA: MARCHIGIANI FAVORITI!

Ascoli Cittadella, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Ambizioni crescenti per entrambe le squadre: l’Ascoli al momento divide il primo posto in classifica con il Genoa a quota 7 punti, i marchigiani dopo il pareggio interno contro la Spal sono tornati alla vittoria sul difficile campo del Palermo, successo importante anche per il morale dei bianconeri.

Il Cittadella ha pareggiato 1-1 contro il Venezia riscattando il ko di Cagliari, che aveva stoppato i veneti dopo la vittoria iniziale contro il Pisa. Per i granata avvio in calendario non certo agevole, un risultato positivo allo stadio Del Duca regalerebbe consapevolezze importanti agli uomini allenati da Gorini. Il 25 aprile scorso 0-0 nell’ultima sfida tra le due squadre disputata ad Ascoli, al 7 maggio 2021 risale l’ultima vittoria marchigiana col punteggio di 2-0, i veneti non passano al Del Duca dall’1-2 del 20 gennaio 2018.

ASCOLI CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Ascoli Cittadella sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Ascoli Cittadella, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Ascoli e Cittadella possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci, Asencio, Baldini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











