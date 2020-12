Diretta/ Ascoli Cosenza (Serie B) streaming video DAZN: voglia di risalire

DIRETTA ASCOLI COSENZA: SFIDA EQUILIBRATA!

Ascoli Cosenza, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre cercano un risultato positivo per risalire in classifica, anche se sabato scorso le performance delle due formazioni hanno lasciato sensazioni differenti. La tripletta realizzata da Bajic a Cremona ha regalato all’Ascoli il primo punto della gestione Delio Rossi, un 3-3 che ha iniziato a lanciare segnali di riscossa da parte di una squadra chiamata innanzitutto ad allontanarsi dal fondo della classifica. Il Cosenza invece è incappato nella sconfitta interna contro la Reggiana, con un solo punto conquistato dai silani nelle ultime quattro sfide di campionato: la squadra allenata da Occhiuzzi non è riuscita a dare continuità all’importante successo esterno col Frosinone, restando ancora a secco di vittorie tra le mura amiche. Un momento no che ha riportato il Cosenza al quintultimo posto in classifica, a braccetto con la Cremonese in zona play out.

DIRETTA ASCOLI COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Cosenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI COSENZA

Le probabili formazioni di Ascoli Cosenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Delio Rossi con un 4-3-3: Leali; Pucino, Spendlhofer, Brosco, Kragl; Buchel, Cavion, Saric; Chiricò, Bajic, Cangiano. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Occhiuzzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3: Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello; Corsi, Sciaudone, Bruccini, Bittante; Carretta, Gliozzi, Baez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Ascoli e Cosenza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.75.



