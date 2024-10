VIDEO JUVE STABIA CREMONESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia la Cremonese vince in trasferta contro la Juve Stabia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i grigiorossi iniziano benissimo la partita prendendone presto in mano il controllo anche grazie al gol del vantaggio siglato subito in apertura al 3′ da Antov, bravo a concretizzare l’assist offertogli dal suo compagno Ravanelli.

DIRETTA/ Cesena Sampdoria (risultato finale 3-5): la chiude Akinsanmiro! (Serie B, 20 ottobre 2024)

Lo stesso Antov però commette poi fallo su Fortini consentendo in questo modo ad Adorante di trasformare il calcio di rigore che vale la rete del pareggio per i gialloblu al 21′. Il portiere Fulignati evita dunque il tracollo immediato della sua squadra salvando su Maistro al 33′. Nel secondo tempo il copione del match non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato poco prima ed il solito Maistro viene disinnescato ancora da Fulignati al 52′.

DIRETTA/ Juve Stabia Cremonese (risultato finale 1-2): nuovo vantaggio di Vázquez! (Serie B, 20 ottobre 2024)

Nel finale le Vespe si salvano al 71′ sul tiro deviato da Nasti e parato da Thiam che invece prende gol da Vazquez, sugli sviluppi di una palla inattiva, al 74′. I lombardi tirano un sospiro di sollievo sulla giocata di Artistico al 76′ e Buonaiuto non batte Thiam sul fronte opposto all’82’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ferrieri Caputi, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Vandeputte al 22′, Sernicola al 49′ e Nasti al 90’+3′ soltanto tra i calciatori della Cremonese.

Risultati serie B, classifica/ Colpo esterno della Cremonese! Diretta gol live score (oggi 20 ottobre 2024)

I tre punti conquistati lontano dal proprio campo in questo decimo turno del campionato cadetto permettono alla Cremonese di toccare quota 14 nella classifica della Serie B 2024/2025 raggiungendo in questo modo i diretti rivali di giornata della Juve Stabia, rimasti appunto fermi a 14 punti.

VIDEO JUVE STABIA CREMONESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS