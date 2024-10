DIRETTA JUVE STABIA CREMONESE: LA PRIMA DI CORINI!

Bell’appuntamento con la diretta Juve Stabia Cremonese, partita che va in scena alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre per la nona giornata di Serie B 2024-2025: sarà anche l’esordio di Eugenio Corini sulla panchina grigiorossa perché la Cremonese, dopo il pareggio interno contro il Bari, ha approfittato della sosta per le nazionali per esonerare Giovanni Stroppa, che ha esaurito il credito – diciamo così – per la finale playoff raggiunta lo scorso anno e arrivava da risultati non certo esaltanti, se è vero che la goleada di Reggio Emilia è lontana oltre un mese.

La Juve Stabia invece sta volando: dopo aver perso contro Palermo e Modena le vespe sono tornate a fare risultati importanti, hanno battuto la capolista Pisa e poi si sono confermati a Marassi, frenando la corsa della Sampdoria che appariva in ripresa. Quarto posto in classifica e ambizioni alte per la squadra di Guido Pagliuca, anche se le somme si tireranno alla fine c’è sicuramente una bella occasione nella diretta Juve Stabia Cremonese, dunque aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida incursione attraverso le scelte che saranno operate al Romeo Menti, leggendo le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA JUVE STABIA CREMONESE IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà purtroppo la possibilità di seguire la diretta Juve Stabia Cremonese in tv: a dire il vero questo è un discorso che riguarda l’intero campionato di Serie B, che non viene trasmesso sui canali tradizionali della nostra televisione ma è invece appannaggio della piattaforma DAZN. Dunque per assistere al match in questione dovrete innanzitutto essere abbonati al servizio e poi, visto che la visione delle immagini sarà in diretta streaming video, dovrete provvedere a dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone sui quali attivare appunto il vostro abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CREMONESE

Pagliuca prepara la diretta Juve Stabia Cremonese dovendo rinunciare allo squalificato Ruggero: in difesa dunque dovrebbe andare uno tra Baldi e Floriano Mussolini, adattandosi a giocare da braccetto con Varnier e Folino a completare il reparto; Demba Thiam in porta, a destra uno dei due già citati con Fortini sull’altro lato del campo e due centrali di centrocampo che sarebbero Buglio e Pierobon, per quanto insidiati da Gerbo e Zuccon. Sulla trequarti a cercare spazio sono Nicola Mosti e Meli; favoriti sempre Maistro e Candellone, così come Adorante ha pochi rivali davanti come confermato dalla doppietta del Ferraris.

La prima di Corini è la diretta Juve Stabia Cremonese: si potrebbe passare al 4-3-3 o 4-2-3-1 e dunque in difesa Sernicola e Quagliata laterali con Antov e Bianchetti da centrali davanti a Fulignati, a centrocampo possono agire Collocolo e Pickel (occhio però a Majer e il giovane Milanese) lasciando invece a Vandeputte e Zanimacchia le corsie esterne sulla linea della trequarti, con questo modulo si potrebbe usufruire del talento di Franco Vazquez altrimenti ingabbiato in un 3-5-2, ma il discorso vale anche per Buonaiuto che scalerebbe in panchina, davanti infatti si giocherebbe con una sola punta che sarebbe uno tra Manuel De Luca, Federico Bonazzoli e Nasti.

QUOTE E PREVISIONI JUVE STABIA CREMONESE

Possiamo vedere come le quote previste dall’agenzia Snai per la diretta Juve Stabia Cremonese prevedano una vittoria della squadra ospite, nonostante la classifica: vale infatti 2,30 volte la posta in palio il segno 2 per l’affermazione della Cremonese, per contro il segno 1 che identifica il successo della Juve Stabia porta in dote una somma che corrisponde a 3,30 volte quella che sarà stata la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che ammonta a 3,05 volte l’importo investito sulla sfida di Serie B.