DIRETTA/ Ascoli Empoli streaming video DAZN: una storia intrigante

DIRETTA ASCOLI EMPOLI: TESTA A TESTA

La diretta di Ascoli Empoli ci presenta una partita che ha avuto parecchi incroci: impossibile ricordarli tutti, possiamo allora dire che negli ultimi 10 i toscani hanno dominato la scena, vincendo 6 volte a fronte di due sole sconfitte (dunque i pareggi sono due). L’Ascoli ha trovato il modo di affermarsi al Del Duca nello scorso campionato, appena dopo la ripresa dal lockdown: il gol di Mirko Eramo era stato fondamentale nella corsa alla salvezza della squadra marchigiana, mentre l’Empoli si sarebbe fermato al primo turno dei playoff. L’ultima affermazione esterna dell’attuale capolista di Serie B è del febbraio 2018: allora la squadra allenata da Aurelio Andreazzoli si presentava ad Ascoli con il secondo posto in classifica, ma quel 2-1 esterno l’aveva fatta balzare in vetta. Avevano segnato Rade Krunic e Nikola Ninkovic; tardiva la reazione dei bianconeri, che avevano trovato il gol della bandiera con Ivan De Santis. Poi, possiamo anche ricordare che il match di andata in questo torneo è finito 1-1: al gol di Riad Bajic per l’Ascoli aveva risposto Stefano Moreo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Venezia Chievo video streaming DAZN: la storia del derby veneto

DIRETTA ASCOLI EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Empoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Salernitana Monza video streaming DAZN: una storia ricca

DIRETTA ASCOLI EMPOLI: LA CAPOLISTA A UN PASSO DALLA “A”

Ascoli Empoli, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si affrontano due club che sull’onda delle rispettive serie positive si stanno avvicinando sempre più all’obiettivo stagionale. L’Empoli dopo l’ultimo pareggio contro il Chievo si è portato a +6 dal Lecce secondo e a +7 dalla Salernitana terza: l’obiettivo del ritorno in Serie A dopo due stagioni in cadetteria è dunque sempre più vicino per i toscani, chiamati però ora a confrontarsi contro un Ascoli che prima della sosta ha messo in fila 3 vittorie consecutive.

DIRETTA/ Lecce Cittadella streaming video DAZN: è il sesto incrocio

Battendo Vicenza, Monza e Spal, in un segmento di campionato dunque particolarmente complicato, l’Ascoli ha staccato Reggiana e Cosenza in zona play out ed è al momento quintultimo a +5 dai silani e punta il Frosinone in crisi e distante solo 3 lunghezze. Ma mettendo una grande distanza rispetto al Cosenza l’Ascoli potrebbe far saltare direttamente i play out, naturalmente Empoli permettendo.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI EMPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Empoli presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca. I padroni di casa allenati da Andrea Sottil scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Leali, Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bidaoui. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Brignoli, Sabelli, Romagnoli, Nikolau, Parisi; Zurkowski, Stulac, Ricci; Bajrami; Mancuso, La Mantia.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Ascoli Empoli dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 4.15, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.50 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA