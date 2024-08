DIRETTA PISA REGGIANA, ZERO SCONFITTE

Si affrontano due delle formazioni più in forma di questo inizio di stagione di Serie B. Sabato 31 agosto 2024 ore 20:30 la diretta Pisa Reggiana sarà un’ottima gara da vedere per capire fin dove si spingeranno questi due club.

Il Pisa ha iniziato la stagione con una grande rimonta: da 2-0 per lo Spezia a 2-2 con Toure a fine primo tempo e Canestrelli nel finale. Con il Palermo, nella prima in casa, sono arrivati i tre punti grazie all’autogol di Nedeclearu e il timbro di Bonfanti mentre nell’ultima giornata risultato di 1-1 contro il Cittadella.

La Reggiana invece si è fatta rimontare alla prima giornata, vanificando le reti di Vergara e Reinhart con il definitivo 2-2 col Mantova al 94esimo. Smaltita la delusione, gli emiliani si sono ripresi in grande stile battendo la Sampdoria 1-0 e il Brescia 2-0.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PISA REGGIANA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Pisa Reggiana, come per tutte le partite di Serie B, vi basterà abbonarvi a DAZN che ha tutte le gare del campionato.

Volendo c’è l’opzione della diretta streaming attraverso l’applicazione di DAZN che si può scaricare su qualsiasi dispositivo mobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA REGGIANA

È il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni Pisa Reggiana. I toscani opteranno per un 3-4-2-1 con Semper in porta e difesa a tre composta da Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. A centrocampo spazio a Touré, Jevsenak, Marin e Beruatto mentre Moreoe Tramoni supporteranno Bonfanti.

La Reggiana risponde invece con il modulo 4-3-3. Tra i pali troviamo Motta, la difesa vedrà Fiamozzi, Meroni, Rozzio e Cavallini a chiudere il reparto. Nella zona nevralgica del campo troviamo Portanova, Cigarini e Reinhart con Vergara, Gondo e Maggio ad inventare in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PISA REGGIANA

Siamo arrivati alla sezione relativa alle quote per le scommesse sulla diretta Pisa Reggiana. I favoriti sono i padroni di casa a 1.67, molto meno rispetto al 2 fisso che viene offerto a cinque volte la quota in palio. Il pareggio invece è dato a 3.75.

Partita da Over o Under 2.5? Per i bookmakers si tratta di un match con pochi gol dato che l’Under è offerto a 1.68 rispetto ai 2.05 dell’esito opposto. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.75.