DIRETTA SASSUOLO CREMONESE, GARA INTERESSANTE

La diretta Sassuolo Cremonese potrebbe avere diversi spunti interessanti in questo quarto turno del campionato di Serie B che si giocherà al Mapei Stadium sabato 31 agosto 2024 alle ore 20:30 tra emiliani e lombardi.

I neroverdi hanno sempre preso gol in questa stagione, riuscendo però a restare imbattuti in queste tre gare disputate in cadetteria. Ci sono stati ben due 1-1 ovvero contro il Catanzaro e con il Bari, intervallate dal 2-1 al Cesena targato Antiste e Russo all’esordio.

D’altro canto la Cremonese sta faticando parecchio con due sconfitte in tre gare disputate. Il primo ko arriva all’esordio sul campo del Cosenza per 1-0, stesso identico punteggio della gara più recente ovvero contro il Palermo. Il 24 agosto è arrivato però il primo e fin qui unico successo vale a dire l’1-0 alla Carrarese.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO CREMONESE, STREAMING VIDEO

Per chi fosse interessato a vedere la diretta Sassuolo Cremonese, l’unico modo è quello di abbonarsi a Dazn che fa vedere tutte le partite di Serie B.

Se quello che preferite è invece la diretta streaming, allora vi basterà scaricare l’applicazione di Dazn che potrete usare su smartphone, tablet o computer tramite sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CREMONESE

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Sassuolo Cremonese partendo dai neroverdi. Grosso schiererà i suoi col 4-3-1-2: Satalino in porta, quartetto arretrato composto da Toljan, Odenthal, Romagna e Doig, In mediana Kumi, Boloca e Thorstvedt con Bajrami trequartista e il duo Mulattieri-Russo davanti.

La Cremonese si disporrà in campo col 3-5-2. Fulignati tra i pali, terzetto formato da Antov, Bianchetti e Ravanelli. Folto centrocampo con Barbieri, Collocolo, Majer, Vandeputte e Sernicola a chiudere il reparto. Davanti Vazquez assieme a Nasti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO CREMONESE

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Sassuolo Cremonese. Parte con i favori del pronostico il club di casa a 2.40 contro i 3.10 relativi al successo esterno. Il pareggio è dato a tre volte la posta in palio.

Approfondiamo adesso il discorso relativo alle reti con Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.75 mentre il Gol lo troviamo a 1.80 e il No Gol a 1.95.