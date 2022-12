DIRETTA/ Ascoli Genoa video streaming tv: due sfide recenti in Coppa Italia

DIRETTA ASCOLI GENOA: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Ascoli Genoa, si potrebbe naturalmente fare un tuffo nella storia di questa partita, i cui due precedenti più recenti sono arrivati entrambi in Coppa Italia, con successo casalingo per 3-2 dell’Ascoli nell’agosto 2007 e “vendetta” del Genoa con il medesimo risultato nel dicembre 2019, che è naturalmente l’ultimo riferimento prima di oggi. Volendo allargare un po’ di più lo sguardo, gli ultimi dieci precedenti di Ascoli Genoa sono stati giocati dal campionato 1991-1992 (allora in Serie A) in poi.

Il bilancio qui è nettamente favorevole ai rossoblù liguri in virtù di sei vittorie per il Genoa, due pareggi e altrettante affermazioni per l’Ascoli. Sei di queste partite sono state disputate in Serie B, tutte nei campionati fra il 2002 e il 2005: in vantaggio è sempre e comunque il Genoa, in questo caso grazie a tre vittorie, due pareggi e un solo successo per l’Ascoli, curiosamente colto a Marassi sabato 3 maggio 2003. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ASCOLI GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Genoa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Genoa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ASCOLI GENOA: GILA NON VUOLE FERMARSI!

Ascoli Genoa, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Grifoni a caccia di una continuità che manca da un pezzo al cammino rossoblu: dopo 5 partite senza vittoria e l’allontanamento di Blessin dalla panchina, però, il Genoa è riuscito a dare uno squillo battendo a Marassi il Sudtirol e riavvicinandosi alla Reggina seconda, battuta nel big match col Frosinone.

Sconfitta per l’Ascoli nell’ultima trasferta di Pisa, 5 giornate consecutive senza vittoria per i bianconeri scivolati al momento di un punto fuori dalla zona play off, anche se la classifica resta ancora molto corta nella zona centrale. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in campionato dall’ultimo precedente, sempre in Serie B, disputato il 25 aprile 2005 e terminato con un rotondo 0-3 in favore del Genoa. L’Ascoli non batte i Grifoni in casa dal 2-1 del 3 novembre 1985.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI GENOA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Genoa, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Guarna; Simic, Botteghin, Bellusci; Falzerano, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Ciciretti, Mendes. Risponderà il Genoa allenato da Alberto Gilardino con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Portanova, Strootman, Frendrup, Aramu; Gudmundsson, Puscas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

