Diretta/ Ascoli Juventus (Primavera) streaming video e tv: occasione bianconera

DIRETTA ASCOLI JUVENTUS: OSPITI FAVORITI!

Ascoli Juventus, in diretta dal Centro Sportivo Picchio Village di Ascoli Piceno, in programma mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per il recupero della quarta giornata d’andata nel campionato Primavera 1. Occasione bianconera per imporsi sul campo dei marchigiani che sono ancora fanalino di coda della classifica. La stagione per i bianconeri è infatti ripartita con un tris casalingo incassato dalla Sampdoria nel weekend, mentre la Juventus ha ripreso con un convincente poker rifilato al Sassuolo. Di Chibozo, Sekulov, Cotter e Miretti su calcio di rigore le reti che hanno permesso alla squadra di Bonatti di riagganciare la zona play off con 5 partite finora disputate e 10 punti in classifica. Per l’Ascoli invece finora 4 match disputati e 4 sconfitte, con i ragazzi di Abascal che hanno finora incassato molto e creato poco, senza riuscire a muovere la classifica. La Juventus torna a giocare in casa dell’Ascoli Primavera dopo quasi 4 anni, l’ultimo precedente datato 15 aprile 2017 andò ad appannaggio della Juventus grazie a una rete messa a segno da Leris, oggi alla Sampdoria di Claudio Ranieri.

DIRETTA ASCOLI JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Juventus al Centro Sportivo Picchio Village di Ascoli Piceno. I padroni di casa allenati da Guillermo Abascal scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radano; Pulsoni, Alagna, Luciani, Gurini; Lisi, Olivieri, Franzolini; Colistra, Pozzessere, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Ascoli Juventus Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 5.00 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 1.60 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.90 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



