Diretta/ Ascoli Palermo, streaming video tv: scontro diretto (Serie B)

DIRETTA ASCOLI PALERMO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ascoli Palermo, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto a metà classifica tra due squadre divise da appena due punti ma con grandi ambizioni, rinviato di 24 ore per il guasto al finestrino dell’aereo del Palermo che ha ritardato il viaggio verso Ascoli della squadra ospite.

CALCIOMERCATO ASCOLI NEWS/ Intesa raggiunta con il Benevento per Forte

L’Ascoli è dodicesimo in classifica con 26 punti, raccolti attraverso sei vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Periodo no per i bianconeri: un punto nelle ultime tre gare, raccolto sette giorni fa contro la Spal. Il Palermo, invece, è decimo a pari merito con il Modena a 28 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. La compagine siciliana è in striscia positiva, nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-0 contro il Bari.

Diretta/ Spal Ascoli (risultato finale 1-1): un legno per parte in chiusura

ASCOLI PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Palermo Bari (risultato finale 1-0): Marconi decide sotto il ciclone!

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PALERMO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Ascoli e Palermo, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dai marchigiani, Bucchi opta per il 3-5-2: Leali, Simic, Botteghin, Quaranta, Adjapong, Collocolo, Buchel, Falzerano, Falasco, Gondo, Dionisi. Passiamo adesso ai rosanero, anche Corini conferma il 3-5-2: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente, Segre, Damiani, Saric, Sala, Brunori, Di Mariano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ascoli Palermo vedono leggermente favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria dell’Ascoli è a 2,35, il pareggio è a 3,10, esattamente come la vittoria del Palermo. Non si profilano molte reti: Under 2,5 a 1,63 e Over 2,5 a 2,15. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,85 e 1,87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA