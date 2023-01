Diretta/ Spal Ascoli, streaming video tv: scontro diretto (Serie B)

DIRETTA SPAL ASCOLI: DE ROSSI CERCA UNA STRISCIA POSITIVA!

Spal Ascoli, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto tra due squadre situate a cavallo tra zona playoff e zona playoff e divise da appena due punti.

La Spal è quattordicesima con 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. I ferraresi hanno raccolto sei punti nelle ultime tre gare e sono reduci dalla vittoria per 0-1 sulla Reggina. L’Ascoli, invece, è decimo con 25 punti, raccolti con sei vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Due ko di fila per i bianconeri, l’ultimo per 1-0 contro la Ternana.

SPAL ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spal Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ASCOLI

De Rossi e Bucchi stanno valutando in questi minuti gli ultimi ballottaggi, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del confronto di quest’oggi. Partiamo dalla Spal, schierata con il 3-4-2-1: Alfonso, Peda, Varnier, Dalle Mura, Dickmann, Prati, Zanellato, Celia, Valzania, Maistro, Rabbi. Passiamo adesso all’Ascoli, marchigiani in campo con il 3-5-2: Leali, Simic, Botteghin, Quaranta, Adjapong, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco, Gondo, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Ascoli sono piuttosto equilibrate. Andiamo a scoprirle grazie Eurobet: la vittoria della Spal è a 2,70, il pareggio è a 3,00, mentre il successo dell’Ascoli è a 2,85. L’Under 2,5 è dato a 1,50, mentre l’Over 2,5 paga 2,50. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,99 e 1,73.











