Diretta Ascoli Pisa/ Streaming video tv: la capolista non può sbagliare (Serie B)

DIRETTA ASCOLI PISA: PARTITA COMBATTUTA!

Il turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B vede nel palinsesto la diretta di Ascoli Pisa: il match andrà in scena mercoledì 16 marzo a partire dalle ore 18.30 allo Stadio Cino e Lillo Del Duca. La capolista sarà ospite di una squadra che, tra alti e bassi, sta cercando di conquistarsi un posto ai play-off. Entrambe hanno ambizioni importanti e non possono concedere regali all’avversaria. Gli ospiti sono certamente favoriti sulla carta, ma la sensazione è che tutto possa accadere.

I bianconeri, dopo essere tornati al successo nello scorso turno, battendo la SPAL, vogliono adesso trovare la continuità che troppo spesso è mancata in questa stagione. Al momento si trovano all’ottavo posto della classifica a quota 46, ma per continuare a rimanere in un piazzamento utile a partecipare alla prossima fase del torneo non dovranno commettere passi falsi. I nerazzurri, da parte loro, si giocano tutto: al momento occupano la vetta della graduatoria con 55 punti, ma il distacco con le squadre dietro è ridotto. Un errore e potrebbero non essere più la prima della classe. È per questo motivo che, dopo la vittoria nello scontro diretto con la Cremonese, andranno a caccia del quarto trionfo consecutivo.

DIRETTA ASCOLI PISA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire il medesimo impegno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PISA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Pisa risentiranno inevitabilmente dei ravvicinati impegni del calendario di Serie B. I padroni di casa, da parte loro, dovranno fare a meno degli squalificati Bellusci e Collocolo. Per il resto il tecnico Andrea Sottil dovrebbe schierare il consueto 4-2-3-1: Leali, Baschirotti, Botteghin, Quaranta, Falasco, Buchel, Caligara, Miastro, Paganini, Bidaoui, Tsdjaout. Gli ospiti invece non hanno particolari assenze con cui fare i conti. Questo il possibile 4-3-2-1 del tecnico Luca D’Angelo: Nicolas, Beruatto, Leverbe, Caracciolo, Birindelli, Nagy, Marin, Siega, Gucher, Puscas, Torregrossa.

QUOTE ASCOLI PISA

Le quote della diretta Ascoli Pisa, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, rivelano che il match in programma allo Stadio Cino e Lillo Del Duca potrebbe essere piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata infatti a 2,85, mentre un successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 2,60. Il pareggio, con il segno X, è infine proposto a 3,00.



