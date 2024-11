DIRETTA ASCOLI PONTEDERA, UNA SFIDA PER NON RETROCEDERE

La diretta Ascoli Pontedera è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli come partita valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. La situazione appare abbastanza complicata per i padroni di casa che si trovano in piena zona playout e dunque a rischio retrocessione avendo racimolato appena 10 punti fino a questo momento, gli stessi del Milan Futuro che segue a causa di una peggiore differenza reti.

Tuttavia, la salvezza è ancora ampiamente a portata di mano se si pensa che proprio i diretti rivali di turno del Pontedera occupano la quindicesima posizione con soli quindici punti guadagnati dall’inizioe dell’anno. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Alessandro Pizzi, proveniente dalla sezione AIA di Bergamo, a cui sarà garantito il supporto degli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Domenico di Torre Annunziata insieme con il quarto uomo Daniele Aronne di Roma 1.

DIRETTA ASCOLI PONTEDERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque vorrà seguire la diretta Ascoli Pontedera con i propri occhi senza doversi recare allo stadio di persona dovrà essere in possesso di un abbonamento valido per Now oppure per Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C 2024/2025 che si sta disputando. Sarà dunque possibile vedere la partita via streaming con NOW TV oppure su Sky Go da smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi tramite il proprio pc, oltre a sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 254.

ASCOLI PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad analizzare insieme le scelte che potrebbero aver compiuto i due allenatori, che dovrebbero riconfermare gli undici di partenza che hanno iniziato anche le ultime due uscite concluse entrambe con un pareggio, nelle probabili formazioni della diretta Ascoli Pontedera valida per il girone B. Mister Domenico Di Carlo schiererà quindi i suoi con il 4-2-3-1 affidandosi a Livieri tra i pali, Adjapong, Gagliolo, Quaranta e Cozzoli in difesa, Bando e Varone in mediana, Tirelli, Silipo ed Alagna sulla trequarti con Corazza unica punta.

Il tecnico Leonardo Menichini dovrebbe invece optare di nuovo sul 3-5-2 schierando Calvani in porta con Cerretti, Martinelli ed Espeche davanti in difesa, Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra, Ambrosini sulla linea mediana a comporre il centrocampo e Ianesi insieme ad Italeng costituiranno la coppia d’attacco.

DIRETTA ASCOLI PONTEDERA, LE QUOTE

Cerchiamo infine di conoscere quale potrebbe essere il pronostico dell’esito finale per la diretta Ascoli Pontedera prendendo in considerazione le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa sfida valevole come quattordicesimo turno di Serie C. Secondo quanto offerto da Goldbet, Lottomatica e Betflag, i bianconeri sono i favoriti per il successo quotando l’1 a 1.80 mentre sono decisamente inferiori le chances che si possa concretizzare il pareggio, con l’x fissato invece a 3.25. Molto difficile pure che i toscani possano aggiudicarsi la vittoria, pagando il 2 a 4.00.