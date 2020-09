Diretta Ascoli Roma Primavera/ Streaming video tv: che debutto per i piceni!

Ascoli Roma primavera, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano, è la partita in programma oggi, venerdi 18 settembre 2020 tra le mura del Centro Sportivo Picchio Village di Ascoli Piceno: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. Dopo lungo digiuno per lo scoppio della pandemia e conseguente lockdown, ecco che torna sotto i riflettori il calcio giovanile e si aprono i battenti della nuova stagione 2020-21 del campionato primavera 1: e quale miglior modo di festeggiare se non con la diretta tra Ascoli e Roma primavera, match che vede per la prima volta in campo i neopromossi bianconeri. Tra le mura di casa siamo davvero impazienti di vedere all’opera ai giocatori di Mister Abascal, dopo la promozione ( decisa dalla federazione al momento della cristallizzazione delle classifiche) dal campionato primavera 2 2019-20 alla prima serie. Di contro poi un avversario di gran valore come è la Roma primavera di De Rossi, pronta a riscattarsi dopo una stagione 2019-20 non particolarmente esaltante. Ricordiamo bene che allo stop del campionato, i giallorossi occupavano solo la sesta posizione nella classifica generale, con 32 punti e solo nove successi su 21 partite, messi a tabellino: troppo poco per un club che ha le carte per puntare anche allo scudetto. E’ dunque con grande motivazione che oggi i capitolini sono impazienti di provare e superare gli ultimi arrivati del primo campionato di categoria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Roma Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ROMA PRIMAVERA

Alla vigilia della diretta tra Ascoli e Roma primavera è certo cosa complessa provare a fissare le probabili formazioni del match: siamo infatti solo alla prima giornata del Campionato 2020-21 e ancora non sono state completate tutte le rose. Pure per questo primo banco di prova stagionale, ecco che per lo schieramento di Abascal possiamo ipotizzare il 4-3-3 come schema, dove vedremo titolari in attacco ancora Riccardi, Bucri e Intinacelli. Nella mediana a tre pare sicura solo ma maglia di Zanelaj in cabina di regia, mentre in difesa le certezze del tecnico spagnolo rimangono i centrali Alessandretti e Alagna, come pure il numero 1 Zizzania. Spazio pure per il consolidato 4-3-3 nella metà campo della Roma Primavera: qui vedremo dal primo minuto in porta Morlupo, fresco nome in arrivo dal mercato, mentre in difesa le maglie da titolari saranno consegnate a Codou, Vicario, Feratovic e Podgoreanu. Per il centrocampo si fanno avanti dal primo minuto poi Tripi, Darboe e Providence, mentre in attacco l’unico sicuro della propria maglia pare Travaglini.

