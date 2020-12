Diretta/ Ascoli Spal (Serie B) streaming video DAZN. Marchigiani all’ultima spiaggia

DIRETTA ASCOLI SPAL: DEBUTTO PER IL TECNICO SOTTIL

Ascoli Spal, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Marchigiani alle strette, penultimi e staccati assieme all’Entella dal treno delle squadre che lottano per la salvezza. Troppo flebile finora è stato l’impatto di Delio Rossi sulla panchina bianconera, il calendario però non offre di certo un assist ai bianconeri chiamati ad affrontare una Spal che veleggia comunque sempre nella parte alta della classifica. Gli estensi hanno lanciato un segnale molto importante riuscendo a battere il Lecce in casa e riportandosi a -2 dalla Salernitana capolista. Classifica del torneo cadetto ancora molto schiacciata nella parte alta, l’impressione è che le due formazioni possano ancora lottare per i rispettivi obiettivi, ma se la Spal è obbligata a tenere il passo per sognare la Serie A, per l’Ascoli ormai il tempo è scaduto e dopo l’ultimo passo falso di Delio Rossi ha portato all’ennesimo cambio in panchina, con l’arrivo di Andrea Sottil e del ds Polito.

DIRETTA ASCOLI SPAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Spal non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SPAL

Le probabili formazioni di Ascoli Spal, sfida che andrà in scena presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Sottil con un 4-3-1-2: Leali; Pucino, Brosco, Spendlhofer, Sarzi Puttini; Cavion, Buchel, Saric; Cangiano; Bajic, Sabiri. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Marino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Thiam; Tomovic, Vicari, Salamon; Sernicola, Sa. Esposito, Valoti, Sala; Castro; Paloschi, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Ascoli e Spal, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 4.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.92.

