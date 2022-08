Diretta/ Ascoli Spal streaming video e tv: bianconeri lanciati (Serie B)

DIRETTA ASCOLI SPAL: PADRONI DI CASA IN GRANDE FORMA!

Ascoli Spal, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Bianconeri che arrivano già lanciati all’appuntamento dopo la vittoria nella prima giornata di campionato contro la Ternana: Ascoli implacabile sulle azioni da calcio piazzato e subito capace di interpretare il pragmatismo del nuovo tecnico Bucchi, per cercare di ripetere l’ottimo campionato della scorsa stagione.

La Spal invece è stata travolta in casa dalla Reggina di Pippo Inzaghi, tecnico che era stato anche in orbita Ascoli in estate. Estensi in difficoltà soprattutto dal punto di vista difensivo e chiamati a trovare una maggiore solidità per non ritrovarsi invischiati nelle sofferenze di classifica della passata stagione. Ascoli battuto 0-1 nell’ultimo precedente interno contro la Spal, datato 28 ottobre 2021. Ultima vittoria marchigiana in casa contro gli estensi risalente al 2-0 del 27 dicembre 2020.

ASCOLI SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Ascoli Spal sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Ascoli Spal, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Ascoli e Spal possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SPAL

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Spal, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Cristian Bucchi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Donati, Bellusci, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buechel, Caligara; Dionigi, Gondo, Bidaoui. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Maistro, Viviani, Zanellato; Mancosu; La Mantia, Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











