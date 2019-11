Diretta Ascoli Venezia/ Streaming video DAZN: sfida Zanetti-Dionisi (Serie B)

Ascoli Venezia, diretta dall’arbitro Ayroldi, sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Scontro tra due allenatori emergenti della nuova Serie B: a inizio stagione l’Ascoli ha puntato su Paolo Zanetti capace di fare cose importanti al Sudtirol in C, dove l’anno scorso Alessio Dionisi, passato alla guida del Venezia, ha portato alle soglie della cadetteria l’Imolese. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione tra alti e bassi, evidenziando qualche difficoltà. L’Ascoli ha saputo comunque mantenersi costantemente ai piani alti della classifica, puntando in alcune occasioni anche il primo posto. Il Venezia si è assestato invece nella parte centrale della graduatoria, a un passo dalla zona play off, a causa di alcuni passi falsi come quello in casa del Crotone che hanno fermato la squadra proprio al momento di spiccare il volo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Ascoli Venezia non sarà trasmessa in tv sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VENEZIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Ascoli Venezia, sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. L’Ascoli allenato da Paolo Zanetti scenderà in campo con un 4-4-2 schierato con: Lanni, Gerbo, Valentini, Brosco, Pucino, Padoin, Brlek, Piccinocchi, Ninkovic, Ardemagni, Scamacca. Risponderà il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso, Maleh, Fiordilino, Zuculini, Capello, Montalto, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono l’Ascoli favorito sul Venezia. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



