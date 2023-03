DIRETTA/ Ascoli Venezia streaming video tv: ecco la storia di questa partita!

DIRETTA ASCOLI VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta tra Ascoli Venezia presenta l’incontro numero 19 tra queste due formazioni all’interno di una manifestazione sportiva. Seguendo lo score, a capitanare questa sfida è il Venezia con 7 successi contro le 6 vittorie dell’Ascoli ed gli altrettanti risultati di parità tra il 1995 ed il 2022. Nella stagione 1996 il primo risultato è stato di 0-0 salvo poi riprendersi con il roboante poker per il Venezia. Passano 7 anni e le due formazioni si riaffrontano con il risultato ancora di parità (1-1) e successiva gara 1-2 con colpo esterno del Venezia.

Matteo Bassetti: “La pandemia di covid è finita”/ “Dopo il 30 aprile stop mascherine”

Nella stagione 2003-2004 una vittoria per parte prima di lasciare il pareggio nell’annata successiva. Nel 2005 la seconda vittoria dell’Ascoli. Dal 2006 al 2016 nessun incontro tra le due formazioni che si riaffrontano nell’ottobre del 2017 in Serie B con il pirotecnico risultato di 3-3. Da quel momento quattro vittorie per il Venezia, intervallate da due pareggi entrambi con il risultato di 1-1, prima di lasciare spazio al dominio dell’Ascoli negli ultimi due incontri. La formazione bianconera, ha vinto gli ultimi due testa a testa contro il Venezia rispettivamente con risultati di 2-3 e 0-2. (Marco Genduso)

Auguri buona festa del papà/ Le frasi: “Somiglio a te nei sorrisi e nelle lacrime”

ASCOLI VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ascoli Venezia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Ascoli Venezia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Ascoli Venezia, gara in programma sabato 18 marzo alle ore 14:00, racconta un match tra due squadre distanti sei punti. I padroni di casa sono vicini alla zona playoff tanto quanto a quella playout, rispettivamente cinque e sei lunghezze di differenza. Ultimamente la situazione è peggiorata per via di due sconfitte di fila con Bari e Cagliari. D’altro canto non se la passa meglio il Venezia, coinvolto in una crisi di identità dovuta a cinque gare di fila senza vincere tra cui l’ultimo pareggio col Brescia.

Incidenti oggi, 27enne centauro in coma a Milano/ 78enne morta a Mantova

I bianconeri hanno un rendimento recente casalingo pessimo con tre sconfitte nelle ultime cinque e solamente una rete segnata, decisiva però per battere il Perugia a metà febbraio. Stessi identici punti conquistati negli ultimi cinque scontri esterni per il Venezia, messo ko da Genoa, Bari e Frosinone.

ASCOLI VENEZIA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Ascoli Venezia vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-3-1-2. In porta Leali, difesa a quattro con Donati, Botteghin, Simic e Giovane. In cabina di regia Buchel, Collocolo e Caligara mezzali mentre Falzerano agirà da trequartista dietro a Gondo e Forte.

Risponde il Venezia con il 3-4-1-2. Tra i pali Joronen, trittico difensivo con Hristov-Ceppitelli-Carboni. Esterni Candela e Zampano con Milanese insieme a Tessmann in mediana. Il russo Cheryshev giocherà dietro al duo Pohjanpalo-Pierini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Ascoli Venezia vedono favoriti i padroni di casa con una quota di 2.40. Sempre secondo bet365, la X vale tre volte la posta in palio mentre il 2 lo troviamo a 3.10. Per quanto riguarda il segno Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, la quota è di 2.05 contro 1.70. L’Over 2.5 è dato a 2.40 mentre l’Under, esito opposto, a 1.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA