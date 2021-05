Diretta/ Atalanta Benevento (Serie A) streaming video tv: ospiti all’ultima spiaggia

DIRETTA ATALANTA BENEVENTO: PER INZAGHI IMPRESA DISPERATA!

Atalanta Benevento, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. I sanniti scendo in campo in questa trasferta bergamasca sportivamente disperati dopo la contestatissima sconfitta interna nel match-spareggio contro il Cagliari. Il presidente Vigorito ha contestato l’operato del VAR Mazzoleni per il rigore tolto a Nicolas Viola, con il Benevento rimasto ora attardato in classifica. L’Atalanta è l’avversario sicuramente più difficile per provare a ritirarsi su visto che la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è lanciatissima nella corsa Champions.

La cinquina rifilata a domicilio al Parma domenica scorsa ha chiarito come i nerazzurri siano arrivati tirati a lucido al rush finale e l’ultima sconfitta della Juventus contro il Milan sembra aver avvicinato ancora di più la terza qualificazione consecutiva in Champions degli orobici. Le motivazioni saranno al massimo per entrambe le squadre ma ovviamente il piatto della qualità tecnica sembra pendere dalla parte dell’Atalanta: al Benevento il compito di sovvertire i pronostici.

DIRETTA ATALANTA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Benevento sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BENEVENTO

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Benevento al Gewiss Stadium. I padroni di casa allenati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D. Zapata. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Caldirola; Dabo, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Atalanta e Benevento, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.16 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 7.75 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 16.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



