Diretta/ Atalanta Bologna (Primavera) streaming video e tv. Tra play off e salvezza

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA

Atalanta Bologna, in diretta lunedì 3 maggio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Obiettivi in bilico tra play off e salvezza per Atalanta e Bologna Primavera: i bicampioni d’Italia in carica restano in lizza per un posto tra le prime 6, a 3 punti di distanza dal Sassuolo e dopo 4 pareggi consecutivi sono tornati alla vittoria nell’ultima sfida disputata, battendo il Torino in trasferta.

Diretta/ Genoa Cagliari Primavera (risultato finale 0-0): Agostino-Ciocci sugli scudi

Certo ai bergamaschi servirà maggior continuità per centrare l’obiettivo, così come sarà necessaria al Bologna che al momento resta quartultimo in zona play out. I felsinei dopo la vittoria di Cagliari hanno pareggiato in casa contro il Genoa e vedono i sardi, ultima squadra direttamente salva al momento, lontani solo 2 lunghezze. Situazione che può dunque essere ancora gestita dai rossoblu che vantano inoltre 6 punti di vantaggio sulla Lazio, staccare i biancocelesti sarà un obiettivo importante per puntare poi davvero alla permanenza nel campionato Primavera 1 senza passare dai play out.

DIRETTA/ Empoli Milan Primavera (risultato finale 1-1): Belardinelli firma il pari!

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Bologna Primavera presso il Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Farinelli, Roma; Rocchi, Vergani, Rabbi.

Diretta/ Ascoli Torino Primavera (risultato finale 0-1) video tv: la decide Vianni!

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Atalanta Bologna Primavera dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.60, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.80 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA