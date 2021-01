Diretta/ Atalanta Cagliari (Coppa Italia) streaming video Rai: bergamaschi favoriti

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI: DI FRANCESCO STUDIA IL COLPACCIO A SORPRESA…

Atalanta Cagliari, in diretta giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 21.15 in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Banco di prova importante per entrambe le squadre, dopo la finale raggiunta due stagioni fa e la delusione per l’eliminazione agli ottavi contro la Fiorentina la stagione scorsa, l’Atalanta vuole di nuovo puntare forte sulla Coppa per coronare un ciclo che con Gasperini in panchina sta regalando soddisfazioni straordinarie. Bergamaschi chiamati a dare continuità all’ottimo momento vissuto anche in campionato, con la squadra che sembra aver dimenticato preoccupazioni e malfunzionamenti dopo la risoluzione del caso Gomez. Dall’altra parte invece il Cagliari dovrà fare i conti con le difficoltà di un’apertura di 2020 che ha riservato solo sconfitte. La salvezza è diventata la priorità nella rincorsa dei sardi ai propri obiettivi stagionali e per questo la Coppa potrebbe quasi passare in secondo piano: servirà lucidità per colpire al momento giusto ma l’Atalanta potrebbe sfruttare i guai degli avversari per superare il turno agevolmente.

DIRETTA ATALANTA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Cagliari sarà trasmessa su Rai 2 in chiaro sul digitale terrestre: la televisione di stato fornirà la possibilità di seguire tutte le partite di Coppa Italia anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi. Mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Cagliari al Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa allenati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eusebio Di Francesco con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Godin, Tripaldelli; Nandez, Marin, Oliva; Pereiro, Sottil; Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del confronto di Coppa Italia tra Atalanta e Cagliari. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 1.60, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 2.50 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 3.40 la posta scommessa.

