Diretta Atalanta Cagliari/ Streaming video DAZN, quote, sfida delicata (Serie A)

Atalanta Cagliari, diretta dall’arbitro Abisso, si gioca domenica 3 novembre 2019 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Scontro tra le squadre rivelazione dell’inizio di stagione, anche se per l’Atalanta ormai i risultati positivi sono la scia di una lunga conferma. Anche contro il Napoli, nonostante le polemiche arbitrali, è arrivato un punto prezioso e gli orobici hanno mantenuto il terzo posto, con 2 punti di vantaggio sulla Roma quarta e 3 punti sul gruppo composto da Lazio, Napoli e lo stesso Cagliari. I sardi vengono da 8 risultati utili consecutivi, una serie composta da 5 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo successo ottenuto in casa contro il Bologna, che ha portato i rossoblu in zona Europa. La squadra che uscirà vincitrice da questo scontro potrebbe iniziare davvero a coltivare ambizioni di classifica molto importanti.

La diretta di Atalanta Cagliari, domenica 3 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 209 del satellite, DAZN1, per tutti gli abbonati Sky e DAZN. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale DAZN.

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Atalanta Cagliari, domenica 3 novembre 2019 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta allenata da Giampiero Gasperini schiererà un 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Ilicic. Il Cagliari guidato in panchina da Rolando Maran risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Cacciatore; Nandez, Rog, Nainggolan; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano l’Atalanta favorita sul Cagliari. Quota per l’affermazione interna fissata a 1.28, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 5.50, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 11.00. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.40, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 3.00.



