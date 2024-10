DIRETTA ATALANTA CESENA PRIMAVERA: LA DEA FAVORITA!

Avremo tra poco la diretta Atalanta Cesena Primavera, partita che va in scena alle ore 11:00 di domenica 20 ottobre per l’ottava giornata del campionato Primavera 1 2024-2025. È certamente una sfida che almeno sulla carta sorride alla Dea: a dire il vero anche l’Atalanta Primavera non è partita nel migliore dei modi, freno a mano leggermente tirato come dimostrato anche prima della sosta per le nazionali, quando è arrivato un pareggio sul campo del Monza che non era nei piani e ha nuovamente rallentato la marcia della Dea.

Il Cesena però sta faticando come l’ultima volta in cui ha dovuto giocare il campionato 1: due settimane fa ha ottenuto un pareggio casalingo contro il Cagliari che ha fatto morale, ma la posizione in classifica rimane da retrocessione e dunque è chiaro che i romagnoli debbano trovare un altro ritmo per evitare guai. Staremo a vedere quello che succederà oggi nella diretta Atalanta Cesena Primavera, mentre aspettiamo che si giochi andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA ATALANTA CESENA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per assistere alla diretta Atalanta Cesena Primavera dovrete sintonizzarvi sui canali di Sportitalia, emittente che fornisce le partite del campionato Primavera 1 in chiaro: l’emittente garantisce la messa in onda al numero 60 del digitale terrestre oppure attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è raggiungibile dal sito ufficiale (www.sportitalia.com) oppure tramite la relativa applicazione da installare e attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CESENA PRIMAVERA

Per la diretta Atalanta Cesena Primavera Giovanni Bosi punta sul 3-5-2: è squalificato Riccio e dunque a centrocampo dovrebbero essere confermati Steffanoni, Mencaraglia e Bonanomi con Ghezzi a destra e Armstrong a sinistra in qualità di esterni, difesa con Obric, Tavanti e Comi ad agire a protezione del portiere Zanchi e in attacco dovremmo avere il tandem formato da Fiogbe e Henry Camara, quest’ultimo prende il posto di Baldo che ha giocato come titolare prima della sosta contro il Monza.

Nella diretta Atalanta Cesena Primavera Nicola Campedelli risponde con un modulo speculare: Pitti, Dolce e Valentini sono i tre centrali di una difesa che si dispone davanti a Montalti, poi ecco i due esterni che si alzano sulla linea del centrocampo e sono Manetti e Ronchetti, coni una zona mediana guidata da Zamagni che avrà in Arpino e Zamagni la collaborazione sulle mezzali. Davanti ecco Coveri, a segno nel pareggio interno contro il Cagliari, e Perini ma attenzione alla possibilità che Tampieri venga utilizzato come seconda punta tattica.