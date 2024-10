DIRETTA CESENA CAGLIARI PRIMAVERA, INIZIO NEGATIVO

Alla ricerca di una svolta. La diretta Cesena Cagliari, che si giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 13:00, potrebbe essere una partita spartiacque di questo inizio di stagione non proprio memorabile da parte delle due formazioni. I bianconeri avevano iniziato come peggio non potevo con le sconfitte contro Fiorentina, Juventus e Sassuolo nonostante 4 gol segnati. Successivamente è arrivato il successo col Bologna, seguito da un’altra sconfitta (stavolta con la Sampdoria) e il recente pareggio con il Milan.

Diretta/ Parma Cagliari (risultato finale 2-3): la decide Piccoli! (Serie A, 30 settembre 2024)

Il Cagliari invece vanta due vittorie stagionali, una a fine agosto con il Monza e l’altra nell’ultima giornata disputata con l’Empoli. Per il resto solo sconfitte e pochissimi reti segnate, soltanto una contro Roma, Verona, Inter e Torino

DOVE VEDERE LA DIRETTA CESENA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV

Come per tutte le gare del campionato, la diretta Cesena Cagliari Primavera si potrà vedere su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Lo stesso identico discorso vale per la diretta streaming poiché la gara è trasmessa anche dal sito web e dall’applicazione di Sportitalia, scaricabile ovunque.

Video Cesena Mantova (4-2)/ Gol e highlights: è poker con Kargbo-Antonucci show! (Serie B, 29 settembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA CAGLIARI PRIMAVERA

Ora vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Cesena Cagliari Primavera. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-1-2 con Veliaj in porta, difesa a quattro composta da Manetti, Valentini, Dolce e Pitti. Agiranno da esterni Ronchetti e Arpino con Zamagni regista. Castori sosterrà Perini e Tosku. Risposta sarda con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Iliev, protetto qualche metro più avanti dal terzetto Pintus, Soldati e Cogoni. Grande a destra, Langella a sinistra e centrocampo concluso da Sule, Balde e Marcolini. In attacco Achour e Bolzan.

Andrea Capone è morto/ L'ex trequartista del Cagliari trovato con una ferita alla testa

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA CAGLIARI PRIMAVERA

Infine diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse Cesena Cagliari Primavera. A partire con i favori del pronostico sono gli ospiti a 2.05 con l’1 fisso a 2.97 mentre la X del pareggio la troviamo a 3.50. L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.51 contro i 2.23 del segno Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.46 e 2.35.