VIDEO MONZA ATALANTA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Centro Sportivo Luigi Berlusconi le squadre di Monza ed Atalanta Primavera chiudono sull’1 a 1 il loro incontro come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giovani della Dea iniziano bene la partita cercando subito di prenderne il controllo anche tramite la giocata offensiva tentata da Bonanomi, il cui tiro è finito oltre la linea di fondo campo verso l’11’.

Diretta/ Monza Roma (risultato finale 1-1): risposta di Mota! (6 ottobre 2024)

I minuti passano ed i brianzoli cominciano ad affacciarsi pure loro in area avversaria con un colpo di testa fuori misura di Postiglione al 18′ e con Longhi, sempre di testa, al 27′. I bergamaschi riescono invece a spezzare l’equilibrio di partenza sbloccando il punteggio al 29′ per merito di Fiogbe, che sfiora pure il gol dell’immediato raddoppio già al 35′ e Mencaraglia non inquadra lo specchio della porta al 36′. I biancorossi ci riprovano quindi al 43′ senza centrare il bersaglio con Zanaboni e dall’altra parte Baldo non ha maggior fortuna nel battere il portiere Ciardi al 45′.

DIRETTA/ Monza Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): pari di Domanico! (6 ottobre 2024)

Nel secondo tempo i ragazzi di mister Brevi ripartono con l’atteggiamento giusto per sperare di rimontare sebbene il tiro di Zanaboni del 48′ si stampi solo contro il palo. Nel finale i giocatori del tecnico Bosi peccano di superficialità rimanendo in inferiorità numerica dall’85’ a causa di un’espulsione rimediata dal subentrato Riccio, colpevole di aver commesso un fallo a palla lontana, e i brianzoli ne approfittano per pareggiare al 90’+1′ con la rete siglata da Domanico, autore di un colpo di testa vincente da calcio d’angolo.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Francesco Burlando, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Postiglione all’8′, De Bonis al 45’+1′ e Berretta al 63′ da un lato, Idele all’80’ e Steffanoni all’83’ oltre ad aver espulso Riccio all’84’ con un rosso diretto dall’altro. Il punto conquistato in questo settimo turno di campionato permette al Monza U20 di salire a quota 7 mentre l’Atalanta U20 raggiunge i 9 punti nella classifica della Primavera 1 2024/2025.

Probabili formazioni Monza Roma/ Quote: Dybala titolare? (Serie A, oggi 6 ottobre 2024)

VIDEO MONZA ATALANTA PRIMAVERA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS