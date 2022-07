DIRETTA/ Atalanta Como video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA ATALANTA COMO: I TESTA A TESTA

Sono addirittura 55 i precedenti nella diretta di Atalanta Como: la partita ha dunque una storia molto ampia, con un bilancio che parla a favore dei lariani ma, tutto sommato, un bilancio che possiamo considerare equilibrato. Infatti il Como ha battuto l’Atalanta in 19 occasioni, ma la Dea ha vinto questo incrocio 17 volte; sono 17 anche i pareggi ovviamente. L’ultimo incrocio a livello ufficiale risale a ben 18 anni fa: nel mese di aprile, per il campionato di Serie B 2003-2004 – il secondo consecutivo con questo derby lombardo in calendario – l’Atalanta aveva vinto al Sinigaglia con il risultato di 3-0, trovando i gol di Carmine Gautieri, Luca Saudati e Giampaolo Pazzini; era quella una Dea fatta di tanti giovani cresciuti nel vivaio, che avrebbe conquistato la promozione in Serie A.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Nuno Tavares per la difesa, Kovalenko verso lo Spezia

L’ultima vittoria del Como invece è quella del maggio 1989, proprio nel massimo campionato: il gol decisivo lo aveva realizzato un certo Marco Simone che poi sarebbe andato a vincere tutto con la maglia del Milan, da quel momento però i lariani hanno raccolto appena due pareggi in sei incroci che hanno avuto contro l’Atalanta. Vedremo come andranno le cose oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti anche senza Demiral, Colley per mister Pirlo

DIRETTA ATALANTA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Como non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società bergamasca, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video Atalanta Como. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che l’Atalanta o anche il Como mettono a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Possibile scambio per Pinamonti, retroscena Bernardeschi

DIRETTA ATALANTA COMO: ALTRO TEST PER GASP!

Atalanta Como, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia sarà una sfida amichevole tra la formazione bergamasca e quella lariana. Una classica lombarda andata molte volte in scena negli anni Ottanta anche in Serie A. L’Atalanta punta al ritorno europeo dopo una stagione che ha visto chiudersi un ciclo ma che ha lasciato sempre Gian Piero Gasperini sulla panchina orobica, con i nerazzurri che proveranno a rilanciarsi forti della spinta della nuova proprietà.

C’è grande curiosità anche attorno a un Como che ha piazzato un colpo internazionale negli scorsi giorni, l’arrivo di Cesc Fabregas che dopo anni passati ai massimi livelli del calcio mondiale proverà a chiudere sulle rive del Lago la sua carriera. L’Atalanta attende nuova spinta dal mercato anche se al momento le mosse dei nerazzurri sono state molto oculate, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di pronostici che per ora sono prudenti riguardo la formazione allenata da Gasperini.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA COMO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Como, amichevole che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Scalvini, Ruggeri; Malinoskyi; Boga, Zapata. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Zanotti; Iovine, Scaglia, Solini, Cagnano; Parigini, Bellemo, Arrigoni, Blanco; Gliozzi, Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA