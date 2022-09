Diretta/ Atalanta Cremonese streaming video tv: occasione orobica (Serie A)

DIRETTA ATALANTA CREMONESE: PER LA VETTA!

Atalanta Cremonese, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 6^ giornata di Serie A. Occasione orobica con l’Atalanta che, vincendo 0-2 in casa del Monza lunedì scorso, si è presa per la prima volta nella sua storia la vetta solitaria del massimo campionato dopo 5 partite disputate. Dopo le vittorie di Milan e Napoli, l’Atalanta cercherà la sua quinta vittoria in 6 partite per mantenere il primato.

La Cremonese dopo 4 sconfitte consecutive in avvio di campionato al ritorno in Serie A dopo 26 anni è riuscita a muovere la classifica col pareggio interno per 0-0 contro il Sassuolo di domenica scorsa, coi grigiorossi che cercheranno ora di migliorare anche dal punto di vista offensivo. In campionato Atalanta e Cremonese non si scontrano dall’8 aprile 2006 in Serie B, vittoria per 2-0 dei nerazzurri in questa occasione. Ultimo incrocio in Serie A a Bergamo tra le due squadre il 3 marzo 1996, finì 1-1. La Cremonese non vince in casa dei nerazzurri dallo 0-3, sempre in Serie B, del 22 maggio 1988.

DIRETTA ATALANTA CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Atalanta e Cremonese? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 6^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Cremonese, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Højlund, Lookman. Risponderà la Cremonese allenata da Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Baez, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.75.











