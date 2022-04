Diretta/ Atalanta Empoli streaming video tv: chance importante (Coppa Primavera)

DIRETTA ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA: TOSCANI FAVORITI!

Atalanta Empoli, in diretta mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valida per la semifinale di Coppa Italia Primavera. Chance importante per entrambe le squadre per nobilitare la loro stagione. L’Atalanta sta rincorrendo i play off ed ha compiuto un passo in avanti particolarmente importante andando a vincere con un pirotecnico 3-4 sul campo del Cagliari, rilanciandosi tra le prime 6 in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ATALANTA/ Diretta tv, problemi per Gasp in difesa

L’Empoli campione d’Italia in carica ha vissuto una stagione difficile ma sta provando ad assestarsi, l’ultimo 1-1 in casa della Fiorentina è stato un risultato positivo per gli azzurri che restano però solo 2 lunghezze avanti rispetto al quartultimo posto e la zona play out. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione in campionato ad Empoli, 1-1 il risultato dello scontro.

DIRETTA/ Atalanta Napoli (risultato finale 1-3): la chiude Elmas!

DIRETTA ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Empoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato e anche della Coppa Italia Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Empoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli (risultato finale 1-0): decide Gonzalez, espulso Luperto

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA