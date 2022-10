Diretta/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Per la diretta di Atalanta Fiorentina Primavera sicuramente il giocatore che si sta mettendo maggiormente in evidenza tra i viola è l’attaccante albanese classe 2003 Eljon Toci. Nato a Diber è una punta centrale dotata di un buon fisico ma che gioca un calcio moderno. Infatti è uno di quelli che offre anche molti assist ai compagni in stagione ha deficitato un po’ nelle reti siglate, appena una in sette partite, ma ha realizzato due assist appunto. Destro naturale ha dimostrato inoltre di sapersi adattare molto bene alle richieste del tecnico venendo molto spesso a giocare palla a centrocampo per far salire la squadra. Negli spazi si muove agevolmente con fantasia e una tecnica ben al di sopra della media.

Diretta/ Fiorentina Hearts (risultato finale 5-1): cinquina e doppietta con Gonzalez!

Per migliorare dovrebbe iniziare a diventare un po’ più cattivo sotto porta e quindi a segnare di più. La viola l’ha pescato nell’estate del 2020 dalle giovanili del Sudtirol dove sembrava in rampa di lancio per giocare con la prima squadra.

ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Atalanta Fiorentina Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

Probabili formazioni Fiorentina Hearts/ Quote: gran turnover, Conference League

BELLA PARTITA

Atalanta Fiorentina, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1. Match importante tra due squadre partite con buone ambizioni in questo campionato Primavera. L’Atalanta ha battuto il Cesena in goleada e ha raccolto 7 punti negli ultimi 3 match disputati dopo una falsa partenza, con gli orobici apparsi in netta ripresa.

Dall’altra parte la Fiorentina era arrivata imbattuta alla settima giornata perdendo però nell’ultimo match contro il Frosinone, ko di misura che è costato il sorpasso dai ciociari al secondo posto in classifica. Il 19 marzo scorso l’Atalanta ha battuto 2-0 la Fiorentina nell’ultimo precedente casalingo contro i viola. La Fiorentina Primavera ha vinto in casa dell’Atalanta per l’ultima volta il 27 maggio 2021 col punteggio di 1-2.

Probabili formazioni Fiorentina Hearts/ Diretta tv: rivoluzione? (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Per l’Atalanta, Marco Fioretto schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bertini, Del Lungo, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti, Palestra, Guerini, Vitucci, Stabile, Colombo, Regonesi. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Martinelli; Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Capasso, Falconi, Nardi; Di Stefano, Toci, Amatucci.

ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA