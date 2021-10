Diretta/ Atalanta Lecce Primavera, streaming video tv: orobici in crescita

DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA: DEA IN CRESCITA

Atalanta Lecce Primavera, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Orobici in crescita nelle ultime settimane prima della sosta: in campionato l’Atalanta ha battuto il Milan con un secco 2-0 nell’ultimo impegno disputato, prima di vincere anche la sfida di UEFA Youth League con un rotondo 3-0 sugli svizzeri dello Young Boys. Bergamaschi che vedono migliorare sensibilmente il loro stato di forma, ma che ora dovranno trovare continuità per non sciupare gli ultimi risultati positivi.

Dall’altra parte il Lecce primavera da formazione neopromossa nel campionato Primavera 1 si sta distinguendo positivamente, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Salernitana e la vittoria di Verona in campionato, prima della sosta però i salentini hanno dovuto fare i conti con un passo falso facendosi sorprendere in casa dal Genoa. Un ko di misura che ha lasciato comunque i giallorossi a quota 5 punti, al momento sopra la zona retrocessione ma con la necessità di far meglio soprattutto dal punto di vista offensivo, con soli 4 gol realizzati finora.

DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lecce Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Lecce Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Ceresoli, Scalvini, Bernasconi, Berto; Zuccon, Sidibe, Oliveri; Fisic, Omar, Giovane. Risponderà il Lecce allenato da Vito Grieco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Lemmens, Nizet, Hasic, Torok; Salomaa, Vulturar, Marti; Felici, Burnete, Gonzalez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Atalanta Lecce Primavera: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 3,75 volte quanto messo sul piatto.



