Diretta Atalanta Young Boys/ Streaming video tv: riscatto in Youth League

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA YOUNG BOYS: PER IL RISCATTO

Atalanta primavera Young Boys, diretta dall’arbitro Enea Jorgjj, è la sfida in programma oggi, mercoledì 29 settembre 2021 al centro sportivo Bortolotti: fischio d’inizio fissato per le ore 13.00. Dopo il brutto debutto nella fase a gironi della Youth League con il KO per 2-0 realizzato contro i parità età del Villarreal, la formazione di Brambilla torna in campo e davanti a pubblico amico con l’obbiettivo di riscattarsi a spese della squadra svizzera.

Probabili formazioni Atalanta Young Boys/ Quote, Ilicic da centravanti tattico?

La quale pure ha molto di cui vendicare. Nel primo turno del girone F anche lo Young Boys U19 è uscito sconfitto dalla sfida contro il Manchester United e punta chiaramente a fare il colpaccio a spese dei bergamaschi. Pare dunque che ci attenderà una sfida ben interessante per la Youth league oggi pomeriggio, con i nerazzurri gran protagonisti. Staremo a vedere.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA YOUNG BOYS/ Diretta tv: tante alternative in attacco

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA YOUNG BOYS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI YOUTH LEAGUE

La diretta tv di Atalanta primavera Young Boys non dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto: la nostra televisione infatti non propone le partite di Youth League, e non fornirà nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com, e ovviamente le pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

Diretta/ Inter Atalanta (risultato finale 2-2): Dimarco sbaglia dal dischetto!

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA YOUNG BOYS

Per le probabili formazioni della diretta Atalanta Primavera Young Boys, facile aspettarsi solo i giocatori titolari oggi in campo: non dovrebbero dunque essere troppi i dubbi di Brambilla come di Nidehauser quest’oggi. Partendo dall’11 bergamasco, ecco che oggi il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3 di partenza, dove pur in attacco vedremo Giovane, Omar e Fisic. A centrocampo ci sarà poi spazio per Sidibe, in gol contro il Milan primavera solo pochi giorni fa, come pur per Olivieri e Zuccon: Regonesi, Berto, Hecko e Ceresoli saranno le prime scelte per il reparto a 4 della difesa.

4-4-2 di partenza invece per la formazione Youth league dello Young Boys dove pure il tecnico Niederhauser si affiderà a Appiah e Berisha per l’attacco, dal primo minuto. A centrocampo si faranno invece avanti Fosso e Jakob, con il duo De Donno-Jungo schierato sull’esterno del reparto: Fontana, Crnovrsanin, Amenda e Naftaline saranno le prime scelte del tecnico per la difesa dei gialloneri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA