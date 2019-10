Diretta Atalanta Lecce/ Streaming video DAZN: Gasperini è favorito (Serie A)

Atalanta Lecce, in diretta dal rinnovato stadio Atleti Azzurri d’Italia – adesso Gewiss Stadium -, sarà il debutto stagionale della Dea a Bergamo. Partita speciale dunque alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre 2019, per la settima giornata di Serie A. Atalanta Lecce vedrà logicamente favoriti i nerazzurri, che vorranno continuare a volare in classifica dopo il colpaccio sul Sassuolo che ha portato l’Atalanta a quota 13 punti, anche se poi martedì c’è stata l’atroce beffa in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, quando i bergamaschi hanno perso al 95’ minuto una partita che avrebbero ampiamente meritato di vincere. Il Lecce di Fabio Liverani proverà ad approfittare dell’eventuale contraccolpo psicologico, anche se la festa nel nuovo stadio difficilmente indurrà l’Atalanta a distrarsi: dopo la sconfitta con la Roma, un altro test molto difficile per i salentini, che finora hanno raccolto sei punti in classifica – ma tuti in trasferta, attenzione!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Atalanta Lecce e la sua diretta streaming video, dobbiamo sottolineare che questa è una delle tre partite del turno di Serie A che è trasmesso sulla piattaforma DAZN, dunque esclusivamente in diretta streaming video a meno che non siate tra gli abbonati Sky che hanno attivato il canale DAZN 1 sul numero 209 della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LECCE

Per le probabili formazioni di Atalanta Lecce, in casa nerazzurra bisogna tenere conto pure delle fatiche di Champions League. In attacco Muriel è recuperato e potrebbe soffiare il posto al connazionale Zapata, che però non è facile tenere fuori in questo momento, mentre Malinovskyi si candida a far riposare uno tra Gomez e Ilicic. A centrocampo può tornare Freuler, che martedì era rimasto in panchina, così come in difesa per lo stesso motivo potrebbe trovare spazio almeno uno tra Djimsiti e Kjaer. Modulo 4-3-1-2 invece per il Lecce di Fabio Liverani, in attacco dovremmo vedere Mancosu trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Falco e Babacar, mentre ci sono più dubbi a centrocampo, dove sono aperti i ballottaggi Tabanelli-Imbula e Tachtsidis-Petriccione, così come in difesa resta il dubbio tra Rispoli (favorito) e Benzar.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Lecce, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. I nerazzurri sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è proposto a 1,30; si sale poi fino a 5,75 in caso di segno X, infine un colpaccio del Lecce varrebbe 8,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



