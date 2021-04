Diretta/ Atalanta Milan (Primavera) streaming video TV: a caccia dei play off

DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA: LA DEA FAVORITA!

Atalanta Milan, in diretta venerdì 2 aprile 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Le due formazioni ripartono dopo la sosta a caccia dei play off. L’Atalanta ha chiuso il precedente blocco di partite in due pareggi in sfide difficili, contro Inter e Juventus. A quota 23 appaiato al sesto posto del Genoa in zona play off, così come i bergamaschi, c’è il Milan che è arrivato invece alla sosta con una vittoria interna contro il Cagliari. Risultato importante che ha riportato in quota la formazione rossonera: c’è da dire che le due squadre finora non hanno brillato sul piano della continuità, ma certamente qualcosa di più ci si poteva attendere da un’Atalanta campione d’Italia in carica, anche se la stagione è stata sicuramente anomala e dopo due Scudetti di fila la formazione nerazzurra ha cercato un rinnovamento che al momento l’ha portata un passo indietro rispetto alle formazioni in vetta al campionato.

DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Milan Primavera presso il Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Gelmi; Cittadini, Scalvini, Ruggeri; Ghislandi, Zuccon; Gyabuaa, Sidibe, Grassi; Italeng, Cortinovis. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Giunti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Jungdal; Stanga, Obaretin, Di Gesù, Saco; Michelis, Frigerio, Mionic, Tonin; El Hilali, Roback.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Atalanta e Milan Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.90 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.65 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.20 volte la posta scommessa.

