DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA/ Video streaming tv: ormai una classica! (finale scudetto, 31 maggio 2024)

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Sassuolo Roma Primavera, possiamo parlare dei precedenti di questa finale scudetto: fino al maggio 2017 giallorossi e neroverdi non si erano mai affrontati, ma in questi ultimi sette anni il match è diventato un vero e proprio classico, con la bellezza di sedici partite che vedono la Roma Primavera in vantaggio grazie a sette vittorie a fronte di cinque successi per il Sassuolo e quattro pareggi. Il primo incrocio fu proprio nei playoff scudetto, anche se la sfida del 21 maggio 2017 fu valida per le fasi preliminari della post-season: vinse la Roma per 4-1.

In seguito, questo appuntamento è diventato praticamente fisso e nella stagione 2023-2024 la finale scudetto sarà già il quarto incrocio: infatti abbiamo avuto naturalmente le due partite di stagione regolare, con vittoria per 3-2 del Sassuolo in Emilia il 7 ottobre 2023 e risposta della Roma con un perentorio 4-0 casalingo il 20 aprile scorso, inoltre i giallorossi vinsero anche il quarto di finale della Coppa Italia Primavera con il risultato di 3-2 nella sfida secca disputata l’11 gennaio 2024. Oggi però sarà naturalmente la sfida più importante di sempre fra le due formazioni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSUOLO ROMA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE SCUDETTO

Il fascino di una partita secca con lo scudetto in palio naturalmente attuerà l’attenzione: per chi non sarà presente dal vivo allo Stadio Curva Fiesole di Bagno a Ripoli, l’appuntamento con la diretta tv di Sassuolo Roma Primavera sarà naturalmente in chiaro su Sportitalia, la “casa” del Campionato Primavera 1 che non può perdersi proprio la finale scudetto. Inoltre, tramite il sito oppure l’applicazione di Sportitalia ci sarà anche la diretta streaming video di Sassuolo Roma Primavera.

ECCO LA FINALE SCUDETTO!

Oggi venerdì 31 maggio 2024 c’è il tricolore in palio a Bagno a Ripoli, dove alle ore 20.30 è in programma la diretta di Sassuolo Roma Primavera, la finale scudetto appunto del campionato Primavera 1 edizione 2023-2024. Al termine di un lungo cammino ci si giocherà tutto in una sola sera: senza dubbio il Sassuolo è stata la grande sorpresa di questi playoff scudetto, dal momento che i giovani neroverdi avevano chiuso la stagione regolare in quinta posizione ma poi hanno eliminato prima l’Atalanta e poi anche la capolista Inter in semifinale per arrivare a giocarsi quello che sarebbe il primo scudetto per il Sassuolo Primavera.

Decisamente meno sorprendente la presenza in finale scudetto invece della Roma Primavera, dal momento che i giovani giallorossi sono stati secondi in stagione regolare, saltando così il primo turno dei playoff e accedendo immediatamente alla semifinale scudetto, dove martedì serali sono presi la soddisfazione mai banale di battere nel derby i cugini della Lazio. Adesso sulla carta dovrebbe essere favorita proprio la Roma, ma in una partita secca tutto è possibile e gli emiliani hanno già dimostrato per due volte nel giro di una settimana: siamo quindi davvero curiosi di seguire la diretta di Sassuolo Roma Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA PRIMAVERA

Naturalmente è doveroso presentare anche le probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Roma Primavera. Per i neroverdi del Sassuolo di mister Emiliano Bigica, formalmente squadra “di casa”, il modulo di riferimento può essere il 4-3-3: in porta Theiner; la retroguardia a quattro degli emiliani dovrebbe vedere in campo da destra a sinistra Cinquegrano, Loeffen, Corradini e Falasca; il terzetto di centrocampo per la finale scudetto potrebbe invece essere formato da Kumi, Lopes e Knezovic; infine, saranno Bruno e Leone ad agire ai fianchi del centravanti Russo nel tridente d’attacco neroverde.

Per la Roma Primavera di mister Federico Guidi c’è stato un giorno in meno di riposo dopo il successo nel derby, ma salvo necessità non è di certo questo il momento per il turnover, perché ci attende una notte senza ritorno: il portiere giallorosso sarà Marin, protetto dalla difesa a quattro formata da Mannini, Golic, Keramitsis e Oliveras; nel cuore della mediana capitolina ecco il trio formato da Pisilli, Romano e Pagano; infine, in attacco il tridente della Roma Primavera per la finale scudetto potrebbe vedere titolari dal primo minuto Joao Costa, Alessio e Cherubini.











