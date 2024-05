DIRETTA ROMA LAZIO PRIMAVERA/ Video streaming tv: la storia recente sorride ai giallorossi (28 maggio 2024)

DIRETTA ROMA LAZIO PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Naturalmente il fascino è sempre garantito quando si parla della diretta di Roma Lazio Primavera, andiamo allora a curiosare nella storia più recente del derby giovanile capitolino, ricordando che per trovare le dieci sfide più recenti bisogna tornare fino al mese di aprile 2016. Il bilancio vede sicuramente in vantaggio la Roma grazie a quattro vittorie e altrettanti pareggi, mentre ci sono state appena due vittorie per la Lazio Primavera. Il dato più clamoroso è però relativo al fatto che tutte le vittorie giallorosse sono arrivate con tre o più gol di scarto: addirittura due 5-0 tra il 2016 e il 2017, poi un 3-0 nel 2018 e un 4-0 nel 2020.

Bisognerebbe quindi parlare di una netta superiorità della Roma Primavera, messa tuttavia seriamente a rischio in questa stagione, con una vittoria della Lazio e un pareggio in stagione regolare, curiosamente con la Roma a secco di gol: 1-0 biancoceleste all’andata venerdì 22 dicembre 2023 e pareggio per 0-0 al ritorno giocato meno di un mese fa, cioè sabato 4 maggio ultimo scorso. Il trend si è davvero rovesciato? Lo scopriremo oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DERBY

Il fatto che ci sia di mezzo un derby potrebbe invogliare qualche tifoso capitolino in più a recarsi stasera nei dintorni di Firenze, ma un punto di riferimento fondamentale resta la diretta tv di Roma Lazio Primavera, che sarà come sempre garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, l’emittente che è la “casa” del Campionato Primavera 1 e di conseguenza tramite il proprio sito oppure l’applicazione garantirà a tutti anche la diretta streaming video di Roma Lazio Primavera.

ROMA LAZIO PRIMAVERA: UN DERBY CON LA FINALE IN PALIO

Un derby è sempre affascinante, una semifinale scudetto pure, quando c’è un derby in semifinale scudetto l’attenzione quindi è altissima e così sarà per la diretta di Roma Lazio Primavera, in programma alle ore 20.30 di questa sera, martedì 28 maggio 2024, ancora una volta presso lo stadio Curva Fiesole di Bagno a Ripoli, all’interno del Viola Park che è sede dei playoff scudetto del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024. Sarà una serata dalle emozioni forti per giallorossi e biancocelesti, che si giocheranno infatti l’accesso alla finale di venerdì sera proprio contro i cugini, rendendo così ancora più speciale la diretta di Roma Lazio Primavera.

La Roma Primavera ha avuto accesso immediato a questa semifinale grazie al secondo posto in classifica, la Lazio terza invece è dovuta passare per la sfida contro il Milan, eliminato con un pareggio grazie al miglior piazzamento in stagione regolare. Stavolta però sarà la Roma a godere di questo vantaggio: in caso di segno X dopo i tempi regolamentari ci saranno i supplementari, ma se dopo 120 minuti fosse ancora tutto in equilibrio sarebbero i giallorossi a qualificarsi, senza calci di rigore. Ricordare il regolamento era doveroso, ma naturalmente siamo in attesa soprattutto delle emozioni della diretta di Roma Lazio Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO PRIMAVERA

Naturalmente possiamo aggiungere qualcosa anche circa le probabili formazioni per la diretta di Roma Lazio Primavera. I giallorossi di mister Federico Guidi dovrebbero proporre un modulo 4-2-3-1 con il portiere Razumejevs protetto dalla difesa a quattro formata da Keramitsis, Ivkovic, Chesti e Ienco; in mediana ecco invece per la Roma la coppia formata da D’Alessio e Pisilli, infine il reparto offensivo giallorosso dovrebbe prevedere da destra a sinistra sulla trequarti Marazzotti, Pagano e Cherubini, a sostengo del centravanti Misitano.

La replica dei cugini della Lazio Primavera e del loro allenatore Stefano Sanderra potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari: in porta Magro; davanti a lui, i quattro difensori Zazza, Dutu, Ruggeri e Milani da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto che potrebbe vedere in campo dal primo minuto Di Tommaso, Bordon e Sardo; infine, il tridente d’attacco con Kone a destra, D’Agostini punta centrale e Fernandes in qualità di ala sinistra.

