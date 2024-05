Diretta/ Inter Sassuolo Primavera, streaming video tv: chi sarà la prima finalista Scudetto? (27 maggio 2024)

DIRETTA INTER SASSUOLO PRIMAVERA, GRANDE APPUNTAMENTO!

C’è tantissima attesa per la prima semifinale dei playoff: la diretta Inter Sassuolo Primavera, in programma lunedì 27 maggio 2024 alle ore 20:30, racconta di quella che sarà la prima delle due gare che decreteranno le finalisti che si andranno a giocare lo Scudetto del massimo campionato giovanile. L’altra semifinale è il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

DIRETTA/ Lazio Sassuolo (risultato finale 1-1): Immobile sfiora il ko! (26 maggio 2024)

L’Inter ha saltato i quarti di finale per via del piazzamento in campionato ovvero il primo posto. I neroazzurri hanno chiuso la stagione regolare a 67 punti in 34 partite con il miglior attacco e la migliore difesa. Il Sassuolo invece è arrivato quinto e ha dovuto sfidare l’Atalanta ai quarti con cui ha vinto 1-0 grazie alla rete di Russo al 34esimo del primo tempo.

Diretta/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato finale 0-1): neroverdi in semifinale! (24 maggio 2024)

DOVE VEDERE INTER SASSUOLO PRIMAVERA

Per chi vuole assistere alla sfida secca della diretta Inter Sassuolo Primavera dovrà fare affidamento a Sportitalia, che ormai da svariate stagioni ci accompagna con tutte le partite in esclusiva del massimo campionato italiano giovanile.

Dunque la diretta tv sarà sul consueto canale 60 del digitale terrestre mentre per chi vorrà vedere il match Inter Sassuolo Primavera in diretta streaming dovrà collegarsi sul sito ufficiale di Sportitalia oppure scaricare l’app.

INTER SASSUOLO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Addentriamoci più alle vicende di campo con le probabili formazioni della diretta Inter Sassuolo Primavera. I neroazzurri opteranno per un 4-3-3 con Raimondi tra i pali. Il pacchetto arretrato sarà composto da Cocchi, Alexiou, Stante, Aidoo mentre Stankovic, Di Maggio e Berenbruch formeranno il centrocampo. Tridente di qualità e quantità con Owusu, Kamate e Sarr.

Sassuolo retrocesso in Serie B se/ Neroverdi condannati se Frosinone ed Empoli… (oggi 19 maggio 2024)

Per il Sassuolo invece assetto tattico 4-2-3-1. In porta Theiner, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Cinquegrano, Loeffen, Corradini e Falasca. In mediana il duo Lópes e Leone dal primo minuto con la batteria di trequartisti che vedrà Knezovic, Bruno e Kumi. Unica punta naturalmente Russo, match-winner con l’Atalanta.

INTER SASSUOLO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se invece vi interessano sapere le quote per le scommesse della diretta Inter Sassuolo Primavera, allora questo paragrafo fa per voi: l’1 fisso è dato a 1.58 con la X a 4.50 e il 2 a 4.70. Favorita quindi la squadra neroazzurra.

Ci si aspetta un sfida equilibrata tant’è che le quote sulle reti fatte sono simili, come ad esempio il Gol a 1.74 e No Gol a 1.94. Concludiamo con Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.68 e 2.02.











© RIPRODUZIONE RISERVATA