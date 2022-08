DIRETTA/ Atalanta Milan video streaming tv: rossoneri avanti nei precedenti

DIRETTA ATALANTA MILAN: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci ora per la diretta di Atalanta Milan sui precedenti. A Bergamo la sfida si è disputata in Serie A per 61 volte. Il bilancio è favorevole ai rossoneri che hanno vinto 25 volte con 14 successi della Dea e 22 pareggi. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione quando all’Atleti Azzurri d’Italia i futuri campioni d’Italia si andavano a imporre per 2-3. Nel primo tempo la risolvevano con grande calma Calabria e Tonali.

DIRETTA/ Empoli Atalanta Primavera (risultato finale 2-1): vittoria per i toscani!

Nella ripresa chiudeva la pratica Leao con rete su rigore nel finale di Zapata a fare da bandiera. L’Atalanta non vince in casa contro questo avversario dal ridondante 5-0 del dicembre 2019, una gara che aprì a una crisi decisamente complicata dei meneghini. La partita fu sbloccata al minuto dieci da Papu Gomez. Nella ripresa Pasalic e Ilicic dilagavano con i gol siglati poi ancora da Ilicic e da Muriel entrato in campo proprio al suo posto. Sarà interessante vedere come andrà a finire la gara di oggi tra due squadre che hanno iniziato bene il loro campionato.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Gasperini: "Lookman già pronto, Soppy e Malinovskyi..."

DIRETTA ATALANTA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan non sarà una di quelle che per questa 2^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Atalanta Milan sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote, Gasperini senza Demiral e Zappacosta

ATALANTA MILAN: PIOLI LANCIATISSIMO!

Atalanta Milan, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Big match tra due squadre ambiziose: l’Atalanta in pieno rinnovamento con la formazione orobica che lascia ancora aperta la porta a ultime modifiche di mercato. La stagione è iniziata con una vittoria a Genova contro la Sampdoria, l’Atalanta cerca comunque continuità per tornare in zona Europa in questa stagione.

Il Milan campione d’Italia in carica è partito battendo 4-2 l’Udinese, attacco sempre esplosivo per gli uomini di Pioli ma è mancata un po’ di solidità difensiva sulla quale i rossoneri dovranno lavorare. Il 3 ottobre scorso il Milan ha vinto 2-3 l’ultima sfida disputata in casa dell’Atalanta, i bergamaschi hanno battuto in casa i rossoneri per l’ultima volta con il clamoroso 5-0 del 22 dicembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Milan, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA