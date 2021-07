Diretta/ Atalanta Pordenone streaming video tv: Gasp riparte! (amichevole)

DIRETTA ATALANTA PORDENONE: TEST DAVANTI A 1000 SPETTATORI

Atalanta Pordenone, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 16.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà un test amichevole tra i bergamaschi, impegnati nella prossima Champions League, ed i Ramarri friulani che affronteranno il terzo campionato di Serie B della loro storia. Sarà l’occasione almeno per alcuni tifosi nerazzurri di salutare di nuovo i loro beniamini, visto che in questa occasione il Gewiss Stadium sarà aperto a 1000 spettatori, che potranno così assistere all’evento. Dopo il ritorno di Miranchuk e De Roon, anche Malinovskyi e Freuler si sono ripresentati a Bergamo, con Gian Piero Gasperini che comincia a poter di nuovo contare sui calciatori che sono stati protagonisti negli ultimi Europei. Dunque prende forma la nuova Atalanta che aspetta anche Musso, di ritorno dopo il trionfo in Coppa America con l’Argentina, e possibili nuovi rinforzi sul mercato, come Lovato praticamente preso dal Verona dopo la cessione di Romero in difesa. Dopo la faticosa salvezza della scorsa stagione in B, il Pordenone punta a tornare ai livelli della prima stagione in cadetteria, in cui si era ritrovato a lottare nei play off per la massima serie.

DIRETTA ATALANTA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Pordenone sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, canale 202 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PORDENONE

Le probabili formazioni di Atalanta Pordenone, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sportiello, Sutalo, Djimsiti, Palomino; Pezzella, de Roon, Freuler, Ilicic; Miranchuk, Colley, Piccoli. Risponderà il Pordenone allenato da Massimo Paci con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Perisan; Greco, Camporese, Vogliacco, Chrzanowski; Cambiaghi, Misuraca, Magnino, Zammarini; Pellegrini, Tsadjout.

