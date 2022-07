DIRETTA/ Atalanta Rapp. Val Seriana video streaming tv: verso un nuovo campionato

DIRETTA ATALANTA RAPP. VAL SERIANA: VERSO IL CAMPIONATO

Mentre aspettiamo la diretta di Atalanta Rappresentativa Valseriana, andiamo a scoprire come sarà l’inizio del campionato di Serie A per i nerazzurri bergamaschi. Per l’Atalanta il debutto avrà luogo sabato 13 agosto alle ore 18.30, quando la Dea andrà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per giocare contro la Sampdoria padrona di casa a Genova. Nella seconda giornata l’Atalanta sarà invece protagonista del big-match, perché alle ore 20.45 di domenica 21 agosto il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà Atalanta Milan, derby lombardo con i campioni d’Italia.

atalantaDomenica 28 agosto attenzione a un altro match stuzzicante, Verona Atalanta alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi della città scaligera. Ci sarà poi un turno infrasettimanale che per l’Atalanta proporrà nella quarta giornata l’impegno casalingo contro il Torino alle ore 20.45 di giovedì 1° settembre, infine completiamo la nostra panoramica sulla primissima parte della stagione nerazzurra con la quinta giornata, che prevederà l’inedito derby lombardo in Serie A Monza Atalanta, alle ore 18.30 di lunedì 5 settembre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Atalanta Rappresentativa Val Seriana non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Di conseguenza non sarà possibile seguire l’amichevole neppure in diretta streaming video: come sempre però sui canali social del club orobico, su Facebook, Twitter e Instagram, si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale e avere notizie sull’esito e lo svolgimento della prima amichevole stagionale della formazione bergamasca.

Atalanta Rappresentativa Val Seriana, in diretta domenica 10 luglio 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Città di Clusone sarà una sfida amichevole, primo test stagionale in programma per la formazione bergamasca. I bergamaschi tornano in campo dopo una stagione che ha messo un punto sullo straordinario ciclo di Gian Piero Gasperini: squadra fuori dall’Europa dopo tre partecipazioni consecutive in Champions League, ma il tecnico è rimasto per rilanciare una squadra passata nel frattempo in mani americane.

Al momento l’Atalanta ha altre tre amichevoli in programma: una seconda sfida sempre nel ritiro in Val Seriana contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche mercoledì 13 luglio, quindi il 16 luglio contro un avversario da definire, quindi il 29 luglio il primo test di livello in casa del Newcastle, club ora sostenuto da una proprietà araba molto facoltosa. Gasperini attende anche novità dal mercato, con la squadra che ha per il momento perfezionato le cessioni di Gollini alla Fiorentina e di Pessina al Monza, salutando l’arrivo di Ederson dalla Salernitana.

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Rapppresentativa Val Seriana, amichevole che andrà in scena al Centro Sportivo Città di Clusone. Prima uscita stagionale per l’Atalanta di Gasperini, bisognerà capire quali giocatori il tecnico avrà a disposizione per questo test. Al momento, considerando anche i recenti sviluppi di mercato, la formazione tipo dell’Atalanta dovrebbe essere un 3-4-2-1 così schierato: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

