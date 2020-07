Diretta Atalanta Sampdoria/ Streaming video tv: Gasperini punta il 3° posto (Serie A)

Atalanta Sampdoria, in diretta dal Gewiss Stadium e che si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 8 luglio, è valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: reduce dall’ottava vittoria consecutiva ottenuta a Cagliari, la Dea punta ora con decisione il terzo posto dell’Inter che, giocando domani, potrebbe essere temporaneamente scavalcata; clamorosamente la squadra di Gian Piero Gasperini potrebbe anche lottare per il secondo posto e, blindata la qualificazione in Champions League, nulla vieta di sognare quello che sarebbe un miracoloso scudetto, magari andando a vincere la prossima giornata contro la Juventus.

Intanto però l’Atalanta procede partita per partita; così la Sampdoria che, schiantando la Spal a Marassi, ha sostanzialmente messo in cassaforte la sua salvezza. I blucerchiati si sono portati a +7 sul Lecce entrando in questa giornata, e sanno che raccogliendo qualche altro punto l’obiettivo sarebbe centrato. Vediamo dunque quello che ci attende nella diretta di Atalanta Sampdoria; intanto possiamo fare qualche analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sampdoria verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport Football (numero 203 del decoder) salvo variazioni di palinsesto o comunque su questa emittente, che fornirà a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

Dopo il massiccio turnover di domenica, Gasperini torna a schierare i titolari in Atalanta Sampdoria: sabato c’è la Juventus ma stasera dovremmo rivedere in campo Toloi a completare la difesa con Caldara e Djimsiti (Palomino è squalificato), Gollini nuovamente tra i pali e Castagne forse a destra con Gosens sull’altro versante, mentre in mezzo al campo Freuler sarà quasi certamente titolare al fianco di uno tra De Roon e Pasalic. Si rivedono anche Alejandro Gomez e Duvan Zapata; dubbi su Ilicic che nel post-lockdown non ha trovato troppo spazio, la maglia di secondo trequartista potrebbe essere affidata a Pasalic che farebbe sfilare in panchina il comunque ottimo Malinovskyi.

Al Gewiss Stadium Claudio Ranieri potrebbe rilanciare Quagliarella, pronto a prendersi la maglia al fianco di Gabbiadini; questo significa che eventualmente Gaston Ramirez tornerebbe a giocare a sinistra, con Linetty (doppietta alla Spal) a destra e una zona mediana nella quale Ronaldo Viera e Ekdal potrebbero essere titolari, senza dimenticarsi di Thorsby. In difesa invece Bereszynski e Murru dovrebbero giocare come terzini; spazio a Omar Colley e Yoshida in qualità di centrali a protezione del portiere Audero, anche per i blucerchiati dunque la formazione dovrebbe essere fatta senza troppe sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Atalanta Sampdoria è chiaro il favore che viene assegnato alla Dea: l’agenzia Snai per esempio ha fissato un valore di 1,40 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria, mentre per il successo esterno dei blucerchiati la vostra vincita ammonterebbe a ben 6,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Abbiamo poi il segno X per il pareggio: in questo caso la vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 5,00 volte la giocata.

