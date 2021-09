Diretta/ Atalanta Sassuolo streaming video tv: esame importante (Serie A)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO: GASP VUOLE CONTINUARE LA STRISCIA

Atalanta Sassuolo, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Esame importante per entrambe le compagini: l’ultima vittoria a Salerno con un gol di Duvan Zapata è stata ossigeno puro per un’Atalanta che continua a non convincere come nelle sue stagioni migliori. Partenza affannosa per gli uomini allenati da Gasperini che hanno comunque messo in cascina 7 punti, non trovando però ancora quella fluidità di gioco vista solo nel match di Champions in casa del Villarreal, finora.

Viene invece da due sconfitte brucianti il Sassuolo, entrambe maturate nei minuti finali del match: contro la Roma prima e in casa col Torino poi, la squadra di Dionisi a tratti esprime un ottimo gioco ma non riesce a concretizzarlo e la classifica per i neroverdi è meno lusinghiera di quella che le buone prestazioni avrebbero potuto procurare. Il 3 gennaio scorso, nell’ultimo precedente disputato a Bergamo tra le due squadre, Atalanta vincente in goleada con un netto 5-1. Il Sassuolo non vince in casa orobica dal 6 aprile 2014: 0-2 con doppietta di Sansone il risultato di quel match.

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sassuolo è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del martedì di questo turno infrasettimanale fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Sassuolo, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Traore; Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gewiss Stadium di Bergamo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



