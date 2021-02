Diretta Atalanta Spal Primavera/ Streaming video tv: campioni d’Italia in crescita

DIRETTA ATALANTA SPAL PRIMAVERA: BERGAMASCHI FAVORITI!

Atalanta Spal Primavera, in diretta venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Campioni d’Italia in carica in grande crescita dopo un avvio di campionato molto problematico. L’ultimo 3-0 alla Lazio ha permesso ai bergamaschi di ottenere la quarta vittoria nelle ultime 5 sfide disputate nel torneo, ai quali va aggiunto il pareggio in casa della Fiorentina.

L’Atalanta è risalita prepotentemente in classifica, agganciando la Spal al quinto posto in piena zona play off e ora proverà a staccare gli estensi nello scontro diretto. La Spal è stata una rivelazione di inizio anno, ma ha raccolto solamente un punto nelle ultime 3 partite disputate. Una frenata forse fisiologica, la formazione estense resta comunque come detto quinta ma per continuare a veleggiare nell’alta classifica e sperare nella qualificazione ai play off sarà necessario ritrovare il passo di inizio anno che aveva stupito tutti.

DIRETTA ATALANTA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Spal Primavera al Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Scurto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Galeotti; Iskra, Raitanen, Peda, Yabre; Colyn, Zanchetta, Ellertsson; Campagna, Moro, Mendoza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Atalanta Spal Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.65 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.95 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.55 volte l’importo scommesso.



