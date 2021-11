DIRETTA/ Atalanta Spezia video streaming tv: l’anno scorso vittoria della Dea!

DIRETTA ATALANTA SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Atalanta Spezia ci porta di fronte a un match davvero molto giovane. Gli unici due precedenti delle due squadre risalgono alla scorsa edizione della Serie A quando i liguri salirono per la prima volta storica nella massima categoria. All’andata al Picco la sfida terminò col risultato di 0-0, era il 21 novembre esattamente un anno fa. La Dea sfiorò il successo con un gol siglato da Robin Gosens all’ora di gioco e annullato giustamente dal var per fuorigioco. Al ritorno a Bergamo la squadra nerazzurra si impose col risultato di 3-1. Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate la gara prese il via nella ripresa.

A sbloccarla fu Pasalic autore di un gol su assist dello sloveno Ilicic al minuto 53. 120 secondi dopo raddoppiava Luis Muriel chiudendo di fatto la contesa. Non sazio Pasalic siglava il terzo gol dei suoi e la personalissima doppietta al minuto 73. La rete della bandiera la siglò Piccoli al minuto 81 entrato in campo da un minuto al posto di uno spento e irriconoscibile Nzola.

DIRETTA ATALANTA SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Spezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ATALANTA SPEZIA: TURNO FACILE PER GASP?

Atalanta Spezia, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 15.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Per i bergamaschi occasione per consolidare il quarto posto in classifica dopo tanti alti e bassi: c’è una cruciale sfida di Champions League all’orizzonte ma le difficoltà delle squadre in classifica alle spalle degli orobici rendono necessaria la vittoria, che in casa manca ai nerazzurri da tre incontri consecutivi.

Lo Spezia è arrivato alla sosta con una vittoria molto importante in casa contro il Torino. Nelle precedenti tre partite disputate i liguri avevano raccolto solamente un punto e questo ha permesso ai bianconeri di portarsi a +2 dalle genovesi, che dividono il terzultimo posto a quota 9 punti. Il 12 marzo scorso l’Atalanta ha vinto 3-1 l’unico precedente disputato in Serie A in casa contro lo Spezia, con i liguri che sono al loro secondo campionato in assoluto nella massima serie.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Spezia, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Palomino, Toloi, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Geiwss Stadium di Bergamo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.50, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 10.00.



