Diretta/ Atalanta Sturm Graz (risultato 0-0) streaming video tv: Tolói non trova la porta (9 novembre 2023)

DIRETTA ATALANTA STURM GRAZ (RISULTATO LIVE 0-0): TOLÓI NON TROVA LA PORTA

Serata piovosa a Bergamo dove è cominciata da circa venti minuti la partita valevole per la quarta giornata del gruppo D di Europa League tra Atalanta e Sturm Graz. Dopo il 2-2 di due settimane fa in Austria gli orobici in caso di vittoria sarebbero certi della qualificazione almeno ai play-off mentre per accedere direttamente agli ottavi di finale devono consolidare il primo posto nello scontro diretto con lo Sporting Lisbona in programma a fine mese. Gli uomini di Gasperini confezionano la prima palla gol al 13’ sugli sviluppi di un calcio piazzato: sponda di Éderson per la conclusione di Tolói che sorvola la traversa. Risultato che rimane fermo sullo 0-0 anche perché gli ospiti, con un pressing asfissiante, concedono pochissimi margini di manovra ai padroni di casa che faticano a trovare spazi. {agg. di Stefano Belli}

ATALANTA STURM GRAZ STREAMING VIDEO TV E DIRETTA: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Atalanta Sturm Graz potrà essere seguita in chiaro su Tv8 e anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci al via della diretta di Atalanta Sturm Graz, partita che potrebbe consegnare alla Dea la qualificazione al prossimo turno di Europa League in attesa di scoprire se saranno ottavi, così come è probabile, o playoff. Intanto l’Atalanta è ancora imbattuta nel gruppo D: il colpo vero lo ha fatto all’Alvalade battendo lo Sporting Lisbona, in precedenza il 2-0 alla matricola Rakow Czestochowa per poi pareggiare 2-2 in Austria. Spicca il fatto che l’Atalanta abbia sempre segnato due gol in ogni partita del girone; abbiamo invece 4 reti subite, dunque bisognerebbe migliorare in difesa. Ha comunque fatto bene anche lo Sturm Graz, che infatti ha 4 punti ed è in piena corsa per la qualificazione: dopo aver perso in casa contro lo Sporting Lisbona, la squadra austriaca ha battuto il Rakow in Polonia e poi appunto ha fermato la Dea.

Abbiamo una differenza reti pari a zero: 4 sono i gol segnati, 4 i gol incassati. Adesso però noi ci dobbiamo mettere comodi e valutare quello che succederà sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: leggiamo insieme le formazioni ufficiali e poi lasciamo che a parlare siano i protagonisti del match, la diretta di Atalanta Sturm Graz sta per farci compagnia! ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappavosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Lavalée, J. Stankovic, Prass; Boving; Wlodarczyk, Sarkaria. Allenatore: Christian Ilzer (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA STURM GRAZ: PER BLINDARE LA QUALIFICAZIONE!

Atalanta Sturm Graz, in diretta giovedì 9 novembre 2023 alle ore 21.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. L’Atalanta ha accumulato 7 punti nelle prime tre partite, ottenendo vittorie contro Rakow e Sporting, oltre al pareggio per 2-2 contro lo Sturm Graz nell’ultimo turno. Tuttavia, la squadra bergamasca ha mancato l’opportunità di gestire un vantaggio di 2-1 (doppietta di Muriel) nonostante giocasse con un uomo in più. Nella Serie A italiana, la squadra di Gian Piero Gasperini ha subito la quarta sconfitta stagionale nell’1-2 casalingo contro l’Inter.

Dall’altra parte, lo Sturm Graz si trova in seconda posizione con 4 punti, insieme allo Sporting, grazie al pareggio conquistato contro l’Atalanta. L’espulsione di Hierlander al 53′, con l’Atalanta in vantaggio per 2-1, sembrava aver condizionato l’andamento della partita. Tuttavia, il rigore segnato da Horvath all’80’ ha riportato il risultato in parità. Nel campionato austriaco di Bundesliga, la squadra guidata da Christian Ilzer è reduce dalla sconfitta per 3-1 subita domenica scorsa sul campo del LASK Linz.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA STURM GRAZ

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Sturm Graz, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Bakker; Pasalic; Lookman, Muriel. Risponderà lo Sturm Graz allenato da Christian Ilzer con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Boving, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Sarkaria, Jatta.

ATALANTA STURM GRAZ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Sturm Graz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo dello Sturm Graz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











