DIRETTA ATALANTA TORINO/ Video streaming tv: la ricca storia del match

DIRETTA ATALANTA TORINO: TESTA A TESTA

Il bilancio dei precedenti della diretta di Atalanta Torino ci dice che le due squadre si sono già incontrate all’Atleti Azzurri d’Italia a Bergamo per 51 volte con 15 successi della Dea e 16 dei granata oltre a 20 pareggi. I nerazzurri hanno fatto 54 gol, mentre i piemontesi 55. La gara con il maggior numero di reti ci porta alla stagione 2012/13 quando il Toro andò a vincere in trasferta addirittura per 1-5 e dire che la squadra bergamasca era passata in vantaggio alla mezz’ora con German Denis. Da allora arrivarono la doppietta di Rolando Bianchi e i gol di Gazzi, Stevanovic e D’Ambrosio. Il risultato uscito più volte è lo 0-0 che abbiamo visto per ben 9 volte. Il Toro non vince dall’ultimo precedente del primo settembre del 2019, match terminato 2-3. La Dea invece non vince dal 22 aprile 2018 a fronte di un match invece terminato 2-1. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA ATALANTA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Torino sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

DIRETTA ATALANTA TORINO: GASP NON VUOLE CALI DI TENSIONE!

Atalanta Torino, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 febbraio 2021, come anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Sarà sicuramente interessante questa diretta di Atalanta Torino, perché entrambe le formazioni hanno bisogno di punti, sia pure per motivi assai diversi. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva dalla sconfitta casalinga contro la Lazio che ha complicato l’inseguimento della Dea nerazzurra al sogno della terza qualificazione consecutiva in Champions League, dunque gli orobici hanno bisogno di tornare alla vittoria, anche se il calendario è spietato per l’Atalanta, che “paga” il merito di essere ancora in corsa ovunque. Dall’altra parte, il Torino di Davide Nicola arriva dal pareggio contro la Fiorentina: due segni X con il nuovo allenatore, la classifica dunque si muove ma resta davvero critica per i granata, che avranno bisogno di fare punti ovunque, anche nelle partite sulla carta segnate – come Atalanta Torino, ad esempio…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO

Scopriamo adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Torino. Periodo molto intenso per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che deve fare i conti con la semifinale di Coppa Italia: rispetto al precedente turno di campionato saranno però preziosi i recuperi di Romero, Hateboer e Gosens, che permetteranno al Gasp una scelta più ampia e di tornare a “volare” con le ali, mentre in attacco potrebbe esserci ancora una volta turnover. Per il Torino si annuncia invece prezioso il recupero di Izzo, che giocherà in difesa con Lyanco e uno tra Bremer e Rodriguez. A centrocampo potrebbe già trovare spazio il nuovo acquisto Mandragora, infine ecco che in attacco Zaza è favorito su Verdi per affiancare il capitano Belotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Torino in base alle quote dell’agenzia Eurobet. I nerazzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Torino.



