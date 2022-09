Diretta/ Atalanta Torino streaming video tv: scontro al vertice (Serie A)

DIRETTA ATALANTA TORINO: GASP NON VUOLE SBAGLIARE!

Atalanta Torino, in diretta giovedì 1 settembre 2022 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A. E’ già scontro al vertice tra due squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi il loro cammino nel nuovo campionato. L’Atalanta e il Torino hanno già 7 punti con un identico rendimento, avendo già messo alle spalle due vittorie in trasferta e un pareggio tra le mura amiche.

L’Atalanta è partita sbancando i campi di Sampdoria e Verona, nel mezzo un 1-1 interno contro i campioni d’Italia del Milan per la squadra di Gasperini. Il Toro dopo la vittoria all’esordio a Monza ha vinto alla terza giornata in casa di un’altra neopromossa, la Cremonese, pareggiando alla seconda in casa contro la Lazio. Il 27 aprile scorso pirotecnico 4-4 nell’ultima sfida a Bergamo tra le due compagini, 3-3 anche nel precedente Atalanta-Torino, sfida sempre ricca di gol nelle ultime stagioni.

DIRETTA ATALANTA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Atalanta Torino non sarà una di quelle che per questa 4^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Atalanta Torino sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Torino, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

