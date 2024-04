DIRETTA/ Atalanta U23 Pro Patria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (oggi 7 aprile 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Atalanta U23 Pro Patria evidenzia due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al sesto e dodicesimo posto. Padroni di casa che dopo un grande momento di forma nelle ultime 5 partite hanno collezionato solamente 5 punti, perdendo le sfide contro Pergolettese e Fiorenzuola nonostante fossero decisamente alla portata della squadra. Le reti realizzate al momento da parte dei bergamaschi sono 34 mentre quelle subite 31.

Diretta/ Triestina Atalanta U23 (risultato finale 1-1): gol di Pavlev e Vlahovic! (Serie C 3 aprile 2024)

I punti raccolti sono 51 ed una vittoria oggi potrebbe significare agganciare e superare il Legnago, fermo a quota 53 con una partita in più giocata. Ospiti che invece si ritrovano a quota 43. Punti al dodicesimo posto i play off sono lontani appena un punto con Albinoleffe in mezzo e Trento a rappresentare il punto da raggiungere. Raggiungere punti quest’oggi potrebbe essere fondamentale per la squadra ospite nel tentativo di approdare ai play off nonostante le zone più calde della classifica siano soltanto distanti sei punti. (Marco Genduso)

Diretta/ Pro Patria Legnago Salus (risultato finale 1-1): Citterio risponde a Rocco (Serie C 30 marzo 2024)

ATALANTA U23 PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta U23 Pro Patria sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Pro Patria in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ATALANTA U23 PRO PATRIA: I TESTA A TESTA

La diretta Atalanta U23 Pro Patria è alle porte. Purtroppo non abbiamo troppi testa a testa da vedere, anzi, solamente uno ovvero quello dell’andata quando finì 1-0 in favore della Pro Patria tra le mura amiche. Spostiamo dunque sul rendimento recente per farci meglio un’idea di come arrivano le squadre. Gli orobici stanno facendo fatica a vincere.

Diretta/ Mantova Atalanta U23 (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Wieser (Serie C 30 marzo 2024)

L’ultimo successo è infatti del 5 marzo con il Lumezzane. Da lì in poi, due sconfitte e altrettanti pareggi. La Pro Patria invece era arrivata a due successi di fila con Pro Vercelli e Lumezzane prima di perdere con Vicenza e Fiorenzuola più il recente pari con il Legnago. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ATALANTA U23 PRO PATRIA: LA DEA PER PIAZZARSI AL MEGLIO!

Atalanta U23 Pro Patria, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, domenica 7 aprile 2023, sarà il derby lombardo che si disputerà per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le esigenze di classifica verso la diretta di Atalanta U23 Pro Patria sono non del tutto diverse, ma comunque con significative differenze. La seconda squadra nerazzurra, che mercoledì pomeriggio ha pareggiato per 1-1 contro la Triestina in un match di recupero, viaggia a quota 52 punti e di conseguenza per l’Atalanta U23 l’obiettivo è quello di ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff.

I cugini della Pro Patria invece arrivano da un pareggio per 1-1 contro la Legnago Salus nella scorsa giornata e hanno 43 punti in classifica, per cui sono vicinissimi alla zona playoff ma d’altro canto non ancora del tutto salvi. Insomma, le prospettive potrebbero essere rosee, ma d’altro canto serve pure un ultimo sforzo per evitare sorprese sgradevoli. I temi d’interesse sono delineati per un derby potenzialmente molto stuzzicante, allora non vediamo l’ora di scoprire il verdetto che scaturirà dalla diretta di Atalanta U23 Pro Patria…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 PRO PATRIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Atalanta U23 Pro Patria. Per Francesco Modesto bisogna tenere conto delle fatiche infrasettimanali, ma di base indichiamo un modulo 3-4-2-1 con Vismara in porta e davanti a lui Ghislandi, Comi e Ceresoli nella difesa a tre; linea a quattro invece a centrocampo, che potrebbe essere formata da Palestra, Gyabuaa, Panada e Bernasconi; infine, l’attacco dell’Atalanta U23 potrebbe prevedere il doppio trequartista Capone e De Nipoti alle spalle del centravanti Diao.

Quanto alle scelte di mister Riccardo Colombo per la sua Pro Patria, ecco un modulo 3-4-1-2 che potrebbe prevedere la difesa a tre formata da Vaghi, Minelli e Moretti davanti al portiere Rovida; a centrocampo i quattro titolari bustocchi potrebbero invece essere Renault, Nicco, Fietta e Ndrecka; infine, il reparto offensivo della Pro Patria dovrebbe prevedere Stanzani come trequartista alle spalle del tandem di attaccanti formato da Castelli e Parker.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Atalanta U23 Pro Patria. …











© RIPRODUZIONE RISERVATA