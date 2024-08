DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA, OSPITI IN CRISI

In questa seconda giornata di Serie C andrà in scena la diretta Giana Erminio Pro Patria, match che mette di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera parecchio differente sia in Coppa Italia Serie C che in campionato. L’appuntamento è sabato 31 agosto 2024 alle ore 18:00.

La Giana ha cominciato come meglio non poteva nella coppa di categoria, andando a vincere sia contro la Juventus U23 per 2-1 con gol di Ballabio e Montipo sia con la Virtus Entella grazie la guizzo di Trombetta. In campionato invece è arrivato un pareggio, 2-2 in casa del Vicenza.

La Pro Patria, a parte il debutto di Coppa vincente contro la Pergolettese grazie a Pitou, è andata via via peggiorando mettendo a referto prima l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C (perso ai rigori con la Pro Vercelli) e poi il debutto in campionato, sconfitta in casa contro il Renate di misura.

DOVE VEDERE LA DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA , IN TV E STREAMING

Andiamo a vedere dove si potrà guardare la diretta Giana Erminio Pro Patria. La sfida sarà trasmessa sia su Sky che su NOW come tutte le gare di Serie C, così come playoff e playout.

Per quanto riguarda la diretta streaming, naturalmente tutto attraverso gli abbonamenti, si potrà vedere l’incontro sull’applicazione Sky Go o NOW tramite qualsiasi dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO PATRIA

Adesso è il momento delle probabili formazioni della diretta Giana Erminio Pro Patria. La squadra di Gorgonzola scenderà in campo col modulo 3-4-3. Tra i pali Moro, difeso qualche metro più avanti da Piazza, Ferri e Alborghetti a chiudere il reparto. Caferri e Previtali larghi con Marotta e Pinto centrocampista e il tridente Spaviero, Trombetta e Lamesta in attacco.

Modulo leggermente diverso per la Pro Patria che opterà per il 3-4-2-1. In porta Rovida con la difesa composta da Bashi, Aòcoboade e Cavalli. Agiranno da esterni Somma e Piran con Nicco e Mallamo in mediana. Davanti Toci verrà supportato da Mehic e Pitou.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIANA ERMINIO PRO PATRIA

Infine andiamo ad analizzare le quote per le scommesse sulla diretta Giana Erminio Pro Patria. I favoriti dell’incontro sono i padroni di casa dati a 2.05, molto meno rispetto al 3.50 riferito agli ospiti. Il pareggio invece è quotato 3.05.

Passiamo ora alle reti con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.58 per poi chiudere con Over 2.5 e Under 2.5: almeno tre marcature nella partita sono dati a 2.50 mentre di meno a 1.45.