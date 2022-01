Diretta/ Atalanta Venezia streaming tv: a caccia dei quarti (Coppa Italia)

DIRETTA ATALANTA VENEZIA: TUTTO FACILE PER GASP?

Atalanta Venezia, in diretta mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Match che apre ufficialmente il quadro della fase finale della competizione, ottavi in gara unica con i bergamaschi reduci dalla goleada in casa dell’Udinese. L’Atalanta ha chiuso con difficoltà il 2021 ma approfittando delle difficoltà dei friulani, fermati dalla ASL nei giorni delle feste, è tornata a ribadire la sua presenza in zona Champions.

La squadra di Gasperini è comprensibilmente favorita rispetto a un Venezia che ha già superato due turni nella competizione, eliminando il Frosinone ai calci di rigore e successivamente la Ternana. Dopo un buon girone d’andata la squadra lagunare sta vivendo una flessione in Serie A, con 2 soli punti ottenuti nelle ultime 7 partite disputate, col vantaggio sulla terzultima assottigliatosi a 4 lunghezze dopo la vittoria del Cagliari in casa della Sampdoria. In campionato l’Atalanta ha già affrontato in casa il Venezia lo scorso 30 novembre, battendolo 4-0.

DIRETTA ATALANTA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Atalanta Venezia di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Italia 1. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà tutta la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Venezia, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pessina, Miranchuk; Muriel. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gewiss Stadium di Bergamo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.



